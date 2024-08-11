快訊

輕颱「山神」傍晚生成...日本氣象廳揭最新路徑 對台影響曝光

七夕情人節不平靜！廣東傳情殺案「釀​3死1傷」 官方：嫌犯已遭刑拘

川普造勢播鐵達尼號主題曲...席琳狄翁團隊控未經授權 諷打選戰卻放沉船歌

桃園暑期消防營開幕！勇消樂團開唱 小小消防合作比拚

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
現場架設橫渡及斜降繩索，讓孩子體驗在高空中藉由繩索移動及從二樓順著繩索一滑而下。圖／大有消防分隊提供
現場架設橫渡及斜降繩索，讓孩子體驗在高空中藉由繩索移動及從二樓順著繩索一滑而下。圖／大有消防分隊提供

桃園市消防局第一大隊昨在桃園市防災教育館舉辦暑期消防營，開放國小3至6年級的學生參加，開幕前先由熱門消防員樂團「汃灰狼」表演，相當精彩熱鬧，後續安排5個活動關卡讓孩子邊玩邊學，讓孩子在暑期學習消防知識也能獲得開心回憶。

這次暑期消防營分為五關，一為「消防智多星」，由關主提出各種消防相關問題，讓孩子尋找相對應的答案卡，提升對於居家防火防災、用電安全及避難逃生相關知識；二為「航行救援」，考量適逢暑假期間戲水旺季，讓孩子划模擬小船至定點後拋出救生圈，並提醒「救溺五步、防溺十招」，藉此提升戲水觀念；三及四分別是「水柱奇兵」及「繩索征途」，孩子們體驗消防員平時的勤務內容，並架設橫渡及斜降繩索讓孩子克服恐懼，體驗在高空中藉由繩索移動及從二樓順著繩索一滑而下，許多孩子驚聲尖叫，認為十分有趣刺激。

最後則是「沙海英雄」，教導孩子們滅火器操作方式及初期滅火的重要性及危險性；活動中結合宣導「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫及內政部消防署強化災害防救志工協勤量能中程計畫」，讓孩子認識義消及災防團體的工作與重要性，為活動劃下完美句點。

桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，這次活動除了讓孩子體驗消防員平時的工作，也希望讓防災知識向下紮根，從小開始培養民眾居安思危的概念，期望能降低災害發生的機率。另外暑假就快結束，許多人為了抓住夏天的尾巴到各水域遊玩，提醒民眾選擇合法、有救生員的地區戲水，若不幸遇到有人溺水，切勿跳進水中救援，尋找身邊可用的器材在岸上救援，並立即撥打119，以免憾事發生。

現場架設橫渡及斜降繩索，讓孩子體驗在高空中藉由繩索移動及從二樓順著繩索一滑而下。圖／大有消防分隊提供
現場架設橫渡及斜降繩索，讓孩子體驗在高空中藉由繩索移動及從二樓順著繩索一滑而下。圖／大有消防分隊提供
活動除了讓孩子體驗消防員平時的工作，也讓防災知識向下紮根，從小開始培養民眾居安思危的概念。圖／大有消防分隊提供
活動除了讓孩子體驗消防員平時的工作，也讓防災知識向下紮根，從小開始培養民眾居安思危的概念。圖／大有消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊昨在桃園市防災教育館舉辦暑期消防營，開放國小3至6年級的學生參加。圖／大有消防分隊提供
桃園市消防局第一大隊昨在桃園市防災教育館舉辦暑期消防營，開放國小3至6年級的學生參加。圖／大有消防分隊提供

桃園 消防員

延伸閱讀

高雄鼓山公寓下午竄火 消防濃煙中救出1男幸毫髮無傷

大樓停車場轎車冒煙 竟是代駕未熄火讓酒醉男睡覺造成

桃園20年老車開一半冒火 路中央烈火猛燒駕駛乘客急逃

綠點子國際發明暨設計競賽 台南消防團隊勇奪7金2銀3銅

相關新聞

被爆食材、冰塊有蟑螂 新竹美義名店報警喊告：消毒成果遭惡意利用

新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳環境充斥著蟑螂、老鼠，且閉店隨便清潔，甚至貼出員工抓著死老鼠，食材、冰塊和碗盆上...

香山陸橋下「兩世界」 北側活化成公園 南側破敗如廢墟

新竹市香山陸橋下空間過去閒置長達20年，因缺乏整理，成為治安死角，市府為增加居民運動場所，2020年投入596萬改善，增...

中壢新明市場大整頓3個月 強力取締違停拖吊開罰施工

桃園市中壢新明市場攤販佔用道路逾30年交通混亂，市政府下手整頓第一個周日，今天上午市容交通有所改善，目前分隔島兩內側車道...

食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 新竹知名餐廳遭爆環境髒亂

新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳環境充斥著蟑螂、老鼠，且閉店隨便清潔，甚至貼出員工抓著死老鼠，食材、冰塊和碗盆上...

1小時釣2、3斤 苗栗縣通苑沿海沙鮻大咬 釣友朝聖

沙鮻釣季，苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來大咬，釣友手氣好時，經常6、7尾滿弓，1小時可以釣2、3斤，吸引釣友朝聖，灘釣盛況...

六福村開放自駕開車看獅子老虎 限定探索猛獸島8月登場

為歡慶45歲，新竹六福村主題遊樂園今年4月推出限定場次的「探索草食獸」自駕遊，讓遊客自行開車進入到草食野生動物園，近距離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。