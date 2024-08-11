桃園暑期消防營開幕！勇消樂團開唱 小小消防合作比拚
桃園市消防局第一大隊昨在桃園市防災教育館舉辦暑期消防營，開放國小3至6年級的學生參加，開幕前先由熱門消防員樂團「汃灰狼」表演，相當精彩熱鬧，後續安排5個活動關卡讓孩子邊玩邊學，讓孩子在暑期學習消防知識也能獲得開心回憶。
這次暑期消防營分為五關，一為「消防智多星」，由關主提出各種消防相關問題，讓孩子尋找相對應的答案卡，提升對於居家防火防災、用電安全及避難逃生相關知識；二為「航行救援」，考量適逢暑假期間戲水旺季，讓孩子划模擬小船至定點後拋出救生圈，並提醒「救溺五步、防溺十招」，藉此提升戲水觀念；三及四分別是「水柱奇兵」及「繩索征途」，孩子們體驗消防員平時的勤務內容，並架設橫渡及斜降繩索讓孩子克服恐懼，體驗在高空中藉由繩索移動及從二樓順著繩索一滑而下，許多孩子驚聲尖叫，認為十分有趣刺激。
最後則是「沙海英雄」，教導孩子們滅火器操作方式及初期滅火的重要性及危險性；活動中結合宣導「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫及內政部消防署強化災害防救志工協勤量能中程計畫」，讓孩子認識義消及災防團體的工作與重要性，為活動劃下完美句點。
桃園市消防局第一大隊大隊長賴志忠表示，這次活動除了讓孩子體驗消防員平時的工作，也希望讓防災知識向下紮根，從小開始培養民眾居安思危的概念，期望能降低災害發生的機率。另外暑假就快結束，許多人為了抓住夏天的尾巴到各水域遊玩，提醒民眾選擇合法、有救生員的地區戲水，若不幸遇到有人溺水，切勿跳進水中救援，尋找身邊可用的器材在岸上救援，並立即撥打119，以免憾事發生。
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