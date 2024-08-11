香山陸橋下「兩世界」 北側活化成公園 南側破敗如廢墟

新竹市香山陸橋下空間過去閒置長達20年，因缺乏整理，成為治安死角，市府為增加居民運動場所，2020年投入596萬改善，增設草坡溜滑梯、PU跑道，打造親子秘境「海山運動公園」。不過市議員廖子齊指出，另一側的鐵道橋下卻充滿破敗的遊具和廢棄球場，非常可惜沒被活用。新竹市政府表示，將由道路主管機關工務處於進行會勘、清運雜物。

廖子齊指出，隨著竹南科學園區外溢，南香山的新移入人口逐漸增多，附近也有國中、小學，居民對公園休憩的需求越來越大。近年來，香山陸橋北側橋下的「海山運動公園」經過活化，成為親子休憩、市民打球的好去處。但在鐵道的南側，卻是另一番景象，廢棄球場、破敗的遊具讓人心痛。

廖子齊說，上周她辦理會勘，邀請相關單位釐清維管權責。令人驚訝的是，市府竟然沒有該位置的相關資料，沒有任何公物被列管，明明遊具上有疑似的公物財產標籤，更沒有單位負責維管，充滿潛力的空間就這麼被棄置至少20年。

廖子齊認為，該空間有遊具區、球場和停車空間，市府應該積極作為，而不是推卸責任，用「非管轄範圍」草草敷衍，希望市府務必確認該休憩空間的管理單位，同時也盼環保局盡快將破敗的遊具清運，並將空間改善環境並活化。

新竹市政府表示，香山陸橋下鐵道南側空間老舊遊具處理情形，日前由道路主管機關工務處參加會勘，將於8月16日前，派工將現場雜物集中再交由環保局清運處理，待周邊環境清理乾淨後，再進行後續研議。