中壢新明市場大整頓3個月 強力取締違停拖吊開罰施工

桃園市中壢新明市場攤販佔用道路逾30年交通混亂，市政府下手整頓第一個周日，今天上午市容交通有所改善，目前分隔島兩內側車道禁止通行，影響交通塞車，市政府表示，新明市場分隔島兩側架設護欄施工月底前禁止行車，第1階段分隔島植栽換土及道路標誌、標線施工至10月底，再配合明年桃園燈會做第2階段市容改造。

中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路巷弄，過去以來，周邊攤販匯聚違規佔用明德路及人行道擺攤，交通混亂逾30年，市府前後4次整頓無疾而終，攤販雜亂、分隔島堆置攤棚貨架廢物，交通亂象沈痾不解，屢遭民代批評，市長張善政指示下，市府經發局等單位與警方自本月6日起執行整頓，希望恢復交通和市容整潔。

新明傳統市場前明德路交通亂象整頓行動，中壢警方近一周配合市府分隔島工程施工，執行周邊交通取締，今天該路攤販和交通停車亂象有所改善，中壢警方表示，近一周執行市場周邊違規停車開單告發88件、取締佔用道路攤商5件、拖吊違規汽機車6 輛，未來新狀況調整警力取締交維。

這次新明市場整頓獲多數市民、民代支持，多位網友表示，「警察辛苦了」、希望市府堅持頓下去，「新明市場終於不會有臭味」。中壢區舊明里長羅善婷表示，新明市場佔用道路攤販撤走，中間分隔島做綠美化，讓市場周邊環境變乾淨，里民都認同，她建議明德路分隔島縮減，重新畫設人行專用道標誌和標線，路面畫設汽機車停車格，讓該路雙向暢通。

經發局市場科長廖振宏表示，新明市場景觀改善工程第1 階段先行滅鼠，分隔島兩側護欄進行分隔島工程，目前已清除過去分隔島攤棚等廢棄物執行換土栽植，之後進行道標誌和標線，由環保局完成增設監視器，分隔島工程工期將持續至10月，商家和攤商配合度高，有的網友擔心無法持續，但是市府「有心理準備會長期抗戰」，預計本周再度召開跨局處檢討會議。