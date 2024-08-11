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食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

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食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，放置冰塊的地方周圍髒亂。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，放置冰塊的地方周圍髒亂。圖／取自新竹爆料公社

新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳環境充斥著蟑螂、老鼠，且閉店隨便清潔，甚至貼出員工抓著死老鼠，食材、冰塊和碗盆上有蟑螂的照片，畫面曝光讓不少網友直呼：「真的很噁心」，自稱該餐廳的店長也留言澄清，該貼文為離職員工對於店舖品牌的抹殺及傷害。新竹市衛生局則表示，針對該餐廳環境缺失，已開立限期改善書。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」貼文指出，民族路新竹女中後門對面的某家美義餐廳，餐廳環境充斥著蟑螂、老鼠，且閉店隨便清潔，「我也漸漸不太敢吃這些」，基於食品衛生安全跟消費者的權益所以發文，也會通知相關單位。

不過自稱該餐廳的店長也留言澄清，並附上衛生局7月31日的檢驗書。該店長表示，衛生局檢驗書有記載並未發現病媒蹤跡或屍體，產品也無過期的說明，在餐飲業，蟑螂、鼠患一直是在大馬路邊的街邊店最害怕的事，從13年前開業以來，就一直委任消毒廠商防範，但「天敵」有時候會伺機而入。

該店長也說明，員工抓著死老鼠的照片，就是老鼠吃到投餌的藥，夥伴們拍照留存，沒想到會造成離職員工對於店舖品牌的抹殺及傷害，「在這裡造成大家對於品牌的恐慌真的很抱歉」，並強調會遵照SOP，該做的清潔與病媒蚊防治一樣都不會。

畫面曝光後不少網友紛紛留言：「如果照片是真的⋯無論衛生局檢查是否合格都好可怕⋯那個鮭魚袋子裡蟑螂實在太嚇人」、「生菜冰塊上蟑螂⋯好可怕」、「裡面環境照片，看起來很髒欸，有證明又如何」、「之前去消費過，消費額高，竟然如此不堪入目，想到都噁心」、「我以前做過餐飲業，蟑螂可能真的難避免，但桌上都有是怎麼回事」。

不過也有網友護航：「雖然蠻髒的但離職的這個員工肯定也不是什麼好東西.... 」、「很明顯員工的報復啊⋯⋯」、「員工發這種文證明是自己都沒有在整理，老闆請這種懶散的員工也是倒楣」。

新竹市衛生局表示，有關民眾陳情民族路上某餐廳疑有衛生疑慮一案，衛生局依「食品良好衛生規範準則」已於7月31日前往稽查，針對環境缺失予以開立限期改善，將於8月14日後擇日複查，倘屆期不改正者得處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳環境充斥著蟑螂、老鼠，冰塊上也有小蟑螂。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳環境充斥著蟑螂、老鼠，冰塊上也有小蟑螂。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，碗盆沒有清理乾淨，邊緣還有疑似蟑螂蛋。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，碗盆沒有清理乾淨，邊緣還有疑似蟑螂蛋。圖／取自新竹爆料公社
該店長也說明，員工抓著死老鼠的照片，就是老鼠吃到投餌的藥，夥伴們拍照留存，沒想到會造成離職員工對於店舖品牌的抹殺及傷害。圖／取自新竹爆料公社
該店長也說明，員工抓著死老鼠的照片，就是老鼠吃到投餌的藥，夥伴們拍照留存，沒想到會造成離職員工對於店舖品牌的抹殺及傷害。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳內環境髒亂，店內充斥著蟑螂、老鼠。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳內環境髒亂，店內充斥著蟑螂、老鼠。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳內環境髒亂。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳內環境髒亂。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳內環境髒亂，店內充斥著蟑螂、老鼠。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳內環境髒亂，店內充斥著蟑螂、老鼠。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳環境充斥著蟑螂、老鼠，而放置鮭魚的袋子也出現一隻蟑螂。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，餐廳環境充斥著蟑螂、老鼠，而放置鮭魚的袋子也出現一隻蟑螂。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，碗盆泛黃沒有清理乾淨。圖／取自新竹爆料公社
新竹市某家美義餐廳疑遭離職員工爆料，碗盆泛黃沒有清理乾淨。圖／取自新竹爆料公社

蟑螂 衛生局 餐廳

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