快訊

股災震不掉！他靠台積電「五年狂賺2千萬」 投資心法公開網全跪

奧運拳擊／教練曝林郁婷訓練菜單比照男性 學妹：想努力跟上

收到時已變冷還能安心吃嗎？外送食物的溫度不對時該怎麼辦？

1小時釣2、3斤 苗栗縣通苑沿海沙鮻大咬 釣友朝聖

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來沙鮻大咬，吸引釣友朝聖。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來沙鮻大咬，吸引釣友朝聖。記者范榮達／攝影

沙鮻釣季，苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來大咬，釣友手氣好時，經常6、7尾滿弓，1小時可以釣2、3斤，吸引釣友朝聖，灘釣盛況成了每年6至9月的季節景觀。

通霄、苑裡沿海多處沙灘，其中，釣友口耳相傳，苑裡鎮苑港漁港、出水海邊一帶是釣沙鮻熱門地點，近來傳出大咬，釣友絡繹不絕，苑裡鎮一名李姓釣友幾乎年年都來，他今天上午夥同友人到出水海邊，1個小時有20幾尾沙鮻上鉤，他說「釣況還不錯」！

一些釣友分享每年6到9月是釣沙鮻的季節，昨天釣況更好，經常是6、7尾滿弓，1個小時可以釣到2、3斤的沙鮻，釣友在沙灘一字排開蔚為壯觀，今天上午釣上來的沙鮻體型較小，頂多2、3尾。

近來釣沙鮻的熱潮，海巡署中部分署第三岸巡隊連日來特別派員在出水海邊守望，預防發生意外，也提醒釣友及遊客注意安全，若有需要協助或服務，可撥打「118」專線。

苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來沙鮻大咬，吸引釣友朝聖。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來沙鮻大咬，吸引釣友朝聖。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來沙鮻大咬，吸引釣友朝聖。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來沙鮻大咬，吸引釣友朝聖。記者范榮達／攝影

沙灘 海巡署 苗栗縣

延伸閱讀

勞資爭議溝通橋梁 苗栗縣表揚24名績優調解人

早年盛名散盡…2大海水浴場變「危險水域」 只能踏浪不能下水

颱風影響…南市黃金海岸沙灘後退 水利署：朝系統性治理

瑪莉亞颱風最快今晚生成！山區慎防豪雨 對台影響曝光

相關新聞

慶祝林郁婷奧運奪冠 凌濤台北、桃園送珍珠奶茶

「台灣拳后」林郁婷今天凌晨在巴黎奧運摘金，國民黨桃園市議員凌濤珍臉書發文，明天將在國民黨中央黨部和個人桃園服務處發放珍奶...

防包租公亂開價 桃市首創「透明平台」周邊租金全公開

暑假是租屋旺季，為保障民眾權益，桃園市住宅發展處率先全台推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，租屋者可依據租屋需求，或以...

1小時釣2、3斤 苗栗縣通苑沿海沙鮻大咬 釣友朝聖

沙鮻釣季，苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來大咬，釣友手氣好時，經常6、7尾滿弓，1小時可以釣2、3斤，吸引釣友朝聖，灘釣盛況...

六福村開放自駕開車看獅子老虎 限定探索猛獸島8月登場

為歡慶45歲，新竹六福村主題遊樂園今年4月推出限定場次的「探索草食獸」自駕遊，讓遊客自行開車進入到草食野生動物園，近距離...

馮京當馬涼？ 大湖鄉兩村爭取變更飲用水保護區

國土計畫法新制，苗栗縣草案大湖鄉東興村、武榮村約510公頃畫入國土保育區第1類，鄉長黃惠琴等人質疑兩村屬於後龍溪水系，卻...

列管違建增加 桃市府：因靜鄰專案列入 拆除數也增

桃園市違章建築列管待拆往年平均有6萬多件，審計處發現去年違建數量成長至7萬件，與前一年相比增加3.16%，促請市府檢討。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。