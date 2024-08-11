1小時釣2、3斤 苗栗縣通苑沿海沙鮻大咬 釣友朝聖

沙鮻釣季，苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮沿海近來大咬，釣友手氣好時，經常6、7尾滿弓，1小時可以釣2、3斤，吸引釣友朝聖，灘釣盛況成了每年6至9月的季節景觀。

通霄、苑裡沿海多處沙灘，其中，釣友口耳相傳，苑裡鎮苑港漁港、出水海邊一帶是釣沙鮻熱門地點，近來傳出大咬，釣友絡繹不絕，苑裡鎮一名李姓釣友幾乎年年都來，他今天上午夥同友人到出水海邊，1個小時有20幾尾沙鮻上鉤，他說「釣況還不錯」！

一些釣友分享每年6到9月是釣沙鮻的季節，昨天釣況更好，經常是6、7尾滿弓，1個小時可以釣到2、3斤的沙鮻，釣友在沙灘一字排開蔚為壯觀，今天上午釣上來的沙鮻體型較小，頂多2、3尾。