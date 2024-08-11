六福村開放自駕開車看獅子老虎 限定探索猛獸島8月登場

為歡慶45歲，新竹六福村主題遊樂園今年4月推出限定場次的「探索草食獸」自駕遊，讓遊客自行開車進入到草食野生動物園，近距離觀察河馬、美洲野牛、斑馬與犀牛群平時生活習性。今年8月再加碼祭出「探索猛獸島」自駕遊活動，讓遊客開車近距離一睹草原頂尖獵食者獅子、老虎的風采。

六福村70年代時僅有野生動物區，當時民眾可以自駕遊園，成了不少人的童年回憶，不少網友也在六福村粉絲頁分享小時候童年自駕遊的回憶，有網友說不只雨刷被猴子拔掉過，連車子的保險桿也被獅子啃一口，還有網友分享「每台車都是猴子腳印」、「記得要進入猛獸區，窗戶必須關起來」。

六福村也宣布，繼今年4月推出限定場次的「探索草食獸」自駕遊後，今年8月再加碼祭出4場次的「探索猛獸島」，每車收費6565元，每車第5位起，需額外加收每位1600元，每人再贈送六福村門票及45周年紀念背袋。

六福村表示，今年六福村的45周年生日特別有意義，前陣子出生的白犀牛寶寶「桃喜」滿月了，保育員們特地在犀牛產房進行溫馨布置，要為犀牛寶寶「桃喜」慶祝滿月，讓桃太郎母子開心慶祝滿月。