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延續客家文化資產 褒忠亭義民廟培訓祝禱生、禮生

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
義民祭祭典延續「教育札根」、「文化傳承」及「性平意識」等主題，祝禱生及禮生培訓全程使用海陸腔客語進行科儀。圖／新竹縣政府提供
義民祭祭典延續「教育札根」、「文化傳承」及「性平意識」等主題，祝禱生及禮生培訓全程使用海陸腔客語進行科儀。圖／新竹縣政府提供

新竹縣褒忠亭義民節將於8月17日盛大登場，為展現客家族群團結與義民客家信仰文化傳承。其中，祝禱生及禮生培訓自6月開始籌畫、7月開始禮生培訓，邀請今年石光祭典區學校關西鎮坪林國小8名學童，擔任開幕式祈福大典祝禱生及禮生。其中祝禱生林昇為的弟弟林昇曜，也在祭典中擔任禮生，兄弟檔具原住民及客家血統，成為族群融合的最佳典範。

義民祭祭典延續「教育札根」、「文化傳承」及「性平意識」等主題，祝禱生及禮生培訓全程使用海陸腔客語進行科儀，8月10日邀請新埔鎮巨埔社區理事長吳聲淼、曾擔任義民廟執事的客家青年詹俊彥先生特訓，讓客家文化及語言向下札根。

今年培訓的亮點為首度由兩名男學生戴立綸、林昇為共同擔任祝禱生，而林昇為的弟弟林昇曜，也在祭典中擔任禮生，兄弟共同參與祭典科儀，兄弟倆具原住民及客家血統，父親有魯凱族、排灣族血統，母親則是客家人，為族群融合的最佳典範。

共同擔任禮生者還有2名男學生王新宇、楊知澄，以及3位女同學范雲昕、楊若慈及鍾妤偵，每位學生都以參與這項重要任務為榮，認為是很有意義的學習經驗。秘密培訓自7月啟動，目前正作最後訓練及彩排，準備於活動當天做最好的呈現。

為了讓學童在祭典上流利引導祭典進行，詹俊彥除了教授祭祀文化及流程，更逐字逐句教導客語，要求擔任祝禱生的學童精實練習客語發音，強調誦念祝禱詞時必須抑揚頓挫，發音標準，語感優美宛如吟詩。

新竹縣文化局長章宗耀表示，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值，義民祭呈現團結、祥和的氣氛，兼顧藝術與教化意義。義民信仰的精神及價值，最能在一年一度的義民祭活動中展現無遺。

為展現客家族群團結與義民客家信仰文化傳承。祝禱生及禮生培訓自6月開始籌畫、7月開始禮生培訓。圖／新竹縣政府提供
為展現客家族群團結與義民客家信仰文化傳承。祝禱生及禮生培訓自6月開始籌畫、7月開始禮生培訓。圖／新竹縣政府提供
為了讓學童在祭典上流利引導祭典進行，詹俊彥（中）除了教授祭祀文化及流程，更逐字逐句教導客語，要求擔任祝禱生的學童精實練習客語發音。圖／新竹縣政府提供
為了讓學童在祭典上流利引導祭典進行，詹俊彥（中）除了教授祭祀文化及流程，更逐字逐句教導客語，要求擔任祝禱生的學童精實練習客語發音。圖／新竹縣政府提供

兄弟 客家文化 義民祭

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