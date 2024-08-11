快訊

AI股大回檔讓散戶驚慌 專家解析輝達股價真的合理嗎？

國土法「使用地」變革 學者憂無土地身分證讓農地流失

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

慶祝林郁婷奧運奪冠 凌濤台北、桃園送珍珠奶茶

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
我國運動好手林郁婷在巴黎奧運奪冠，桃園市議員凌濤明將分送200杯珍奶慶祝（示意圖）。本報資料照片
我國運動好手林郁婷在巴黎奧運奪冠，桃園市議員凌濤明將分送200杯珍奶慶祝（示意圖）。本報資料照片

「台灣拳后」林郁婷今天凌晨在巴黎奧運摘金，國民黨桃園市議員凌濤珍臉書發文，明天將在國民黨中央黨部和個人桃園服務處發放珍奶，2地限量100杯，送完為止。

凌濤表示，林郁婷一方面要準備比賽、一方面又遭受國際上部分人士的不實攻擊，其中的壓力一定相當龐大，但她挺住了，並以壓倒性的成績獲得金牌。她不只是贏了拳擊的技術實力，她更以驚人的心理素質、以及從不口出惡言的最高運動家精神，讓全球動容，這才是真正的奧運價值。

凌濤也說，未來一些惡劣團體對林郁婷的攻擊也許不會停歇，但我國奧會、體育署對國際輿論的平衡、司法的控訴、外交途徑的抗議一定要加把勁，不要讓今年發生的事重演；全台民眾都會當林郁婷的靠山，也請大家繼續為中華隊加油！

珍奶發放資訊：

12日上午10時，國民黨中央100杯，地址：台北市中山區八德路二段232號。

12日中午12時，凌濤桃園服務處100杯，地址：桃園市桃園區莊一街8號。

凌濤 巴黎奧運 桃園

延伸閱讀

林郁婷暖心「為對手整理衣領」 蕭彤雯感動讚：溫暖善良極有風度

林郁婷奧運鍍金完成大滿貫！ 侯友宜加碼將發570萬獎金

奧運拳擊／林郁婷奧運奪金讓朝野難得「一日和解」 一致肯定台灣驕傲

林郁婷奪奧運金牌 黃秋生大讚保護了3種人

相關新聞

慶祝林郁婷奧運奪冠 凌濤台北、桃園送珍珠奶茶

「台灣拳后」林郁婷今天凌晨在巴黎奧運摘金，國民黨桃園市議員凌濤珍臉書發文，明天將在國民黨中央黨部和個人桃園服務處發放珍奶...

防包租公亂開價 桃市首創「透明平台」周邊租金全公開

暑假是租屋旺季，為保障民眾權益，桃園市住宅發展處率先全台推出「桃園市租賃市場租金透明化平台」，租屋者可依據租屋需求，或以...

竹縣竹北豐采戶盼復工 周邊住戶籲把關

豐邑機構位於新竹縣竹北市建案「豐采520」因周邊接連發生天坑又爆發弊案，工地至今停工1年多，多名已購戶組自救會昨到工地前...

馮京當馬涼？ 大湖鄉兩村爭取變更飲用水保護區

國土計畫法新制，苗栗縣草案大湖鄉東興村、武榮村約510公頃畫入國土保育區第1類，鄉長黃惠琴等人質疑兩村屬於後龍溪水系，卻...

列管違建增加 桃市府：因靜鄰專案列入 拆除數也增

桃園市違章建築列管待拆往年平均有6萬多件，審計處發現去年違建數量成長至7萬件，與前一年相比增加3.16%，促請市府檢討。...

桃園又停電！近千戶民眾受影響 台電搶修中

桃園大溪區今下午4時17分許，因饋線跳脫，導致大溪埔頂路一段、仁德二街、隆德街、仁德六街等一帶929戶停電，台電獲報後已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。