慶祝林郁婷奧運奪冠 凌濤台北、桃園送珍珠奶茶

「台灣拳后」林郁婷今天凌晨在巴黎奧運摘金，國民黨桃園市議員凌濤珍臉書發文，明天將在國民黨中央黨部和個人桃園服務處發放珍奶，2地限量100杯，送完為止。

凌濤表示，林郁婷一方面要準備比賽、一方面又遭受國際上部分人士的不實攻擊，其中的壓力一定相當龐大，但她挺住了，並以壓倒性的成績獲得金牌。她不只是贏了拳擊的技術實力，她更以驚人的心理素質、以及從不口出惡言的最高運動家精神，讓全球動容，這才是真正的奧運價值。

凌濤也說，未來一些惡劣團體對林郁婷的攻擊也許不會停歇，但我國奧會、體育署對國際輿論的平衡、司法的控訴、外交途徑的抗議一定要加把勁，不要讓今年發生的事重演；全台民眾都會當林郁婷的靠山，也請大家繼續為中華隊加油！

珍奶發放資訊：

12日上午10時，國民黨中央100杯，地址：台北市中山區八德路二段232號。

12日中午12時，凌濤桃園服務處100杯，地址：桃園市桃園區莊一街8號。