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馮京當馬涼？ 大湖鄉兩村爭取變更飲用水保護區

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉東興、武榮村在大安溪鯉魚潭水庫的上游，地方居民質疑水流是往後龍溪方向，誤被畫為飲用水保護區。本報資料照片
苗栗縣大湖鄉東興、武榮村在大安溪鯉魚潭水庫的上游，地方居民質疑水流是往後龍溪方向，誤被畫為飲用水保護區。本報資料照片

國土計畫法新制，苗栗縣草案大湖鄉東興村、武榮村約510公頃畫入國土保育區第1類，鄉長黃惠琴等人質疑兩村屬於後龍溪水系，卻被誤當大安溪水系，「事實錯誤」被畫為飲用水水源水質保護區範圍，縣府允諾釐清。

大湖鄉東興村、武榮村畫為飲用水水源水質保護區範圍，但未列入鯉魚潭水庫集水區暨自來水水質水量保護區，居民並未享有回饋金，但東興村約380公頃、武榮村約130公頃，卻因此畫入國土計畫法國保1，許多村民跳腳，擔心權益受損。

「錯把馮京當馬涼！」黃惠琴說，東興、武榮村有草莓、柑橘、高接梨等作物，雖在大安溪鯉魚潭水庫的上游，但水流是往後龍溪方向，並非流向大安溪，不知道是畫錯，還是地形地貌變化，應該要取消飲用水水源水質保護區，否則國保1，蓋倉庫、農產品加工等開發都會受限。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，國土計畫法新制，縣府依照中央訂定標準，就原各主管機關目的事業法令畫定，並非繪製國土功能分區圖所新設，國保1既有的合法權益沒有變，但將來開發會受到國保1限制。

國土計畫法將於明年4月30日上路，縣府在不違反相關法令下，及國土計畫相關配討措施未明確前，多多協助說明，東興、武榮村的疑慮， 將請縣府環保局盡快釐清，目前暫緩向中央提報功能分區圖草案。

環保局指出，飲用水保護區變更必須慎重評估水源水質保護、土地資源利用，及居民權益，調查區域等高線、地籍圖等資料，再辦理說明會等方式，蒐集各方意見並進行溝通，評估可行性後擬訂，報請環境部核定後公告。

保護區 國土計畫法 水質

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