竹縣竹北豐采戶盼復工 周邊住戶籲把關

豐邑機構位於新竹縣竹北市建案「豐采520」因周邊接連發生天坑又爆發弊案，工地至今停工1年多，多名已購戶組自救會昨到工地前拉布條抗議，強調拒絕退款解約與拆除重建，要求縣府盡快放行讓豐邑復工。一旁的大有可為社區住戶則聲明「沒有安全，其餘免談！」籲相關單位嚴格把關。

新竹縣政府昨回應尊重住戶訴求，目前豐采520建案依2月份台北土木技師公會鑑定報告及縣府搶險總結報告審查決議，「安全的確認」是唯一原則，相關的安全維持工程、結構計算說明、監測計畫等事項，需豐邑建設施作或補充，縣府本於權責督促建商盡速達成上述要件，確保安全無虞。

豐采520復工自救會召集人范揚琪說，已有200多戶購屋戶加入連署，即便建案官司纏身，也不應該忽視購屋住戶權益，更不應夾藏政治操作，「我們才是真正的受災戶」。訴求縣府在安全完工條件下，盡快同意復工。

據了解，豐采520建案銷售逾8成。建商向已購戶提出願意解約退回頭期款並賠償購屋總價百分之15，不過有住戶表示，當初2、3年前買的總價約2000萬到3000萬元，如今周邊其他建設建案已漲到每戶4000萬元以上，若解約也買不起周邊其他建案，仍盼豐采520復工。

豐采520建案旁的大有可為社區住戶認為安全第一，強烈要求相關單位嚴格把關，並交由台北市土木技師公會做相關審查，也要依照專家建議補強，保障現有居民的生命財產安全。