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列管違建增加 桃市府：因靜鄰專案列入 拆除數也增

聯合報／ 記者張裕珍／桃園報導

桃園市違章建築列管待拆往年平均有6萬多件，審計處發現去年違建數量成長至7萬件，與前一年相比增加3.16%，促請市府檢討。市府建管處解釋，去年違建數量成長，原因在於去年9月啟動「靜鄰專案」，迄今拆除494處包含招牌、圍牆與酒吧等，也讓違建拆除件數有所成長。

依據審計報告揭露的內政部國土管理署違章建築統計數據，桃園市2019年至2022年既存與新違章件數約6萬多件，每年以1到2%比例成長，但去年違建量成長3.16%，從前年6萬8263件增至去年7萬417件，增減率為六都最高。不過新違建件數為六都最少。

雖然桃園市新違章建築數5年來從1萬3947件減至1萬2907件，但既存違建從5萬103件增至5萬7510件，違建整體件數不增反減，審計處要求桃園市改善違建處理方式，以維公安。

桃市府建管處強調，為優化桃園居住安全，市府去年9月率全台之先啟動「靜鄰專案」，針對住宅區內擾鄰行為加強執法。

靜鄰專案截至今年7月底共拆了2處酒吧、5處占用公有地違建、479件閃爍招牌、7處阻隔人行圍牆、1處麻將館，總計494處。因推動該專案，違建拆除結案數也比前年提高5.7%。

建管處長莊敬權說，列管違建考量執法人力按照分級分類制度處理，但施工中與影響公共安全的違建仍然優先排拆，並持續透過招考、約聘及委外等方式增加拆除人力。

建築 桃園 違建

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