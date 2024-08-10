苑裡參與式預算學童提11案 9/14票選交公所執行

苗栗縣苑裡鎮公所推廣兒童權利，邀40名特定年齡學童參與預算提案，經4天培訓與討論，今天共提出11案，9月14日將舉辦投票，獲最高票的提案將成為今年鎮公所執行方案。

苑裡鎮公所提供新聞稿表示，為鼓勵兒童發聲、讓民主精神向下扎根，第2年舉辦以兒童為主體的參與式預算「苑裡童樂會，民主來扎根」活動，開放國小3年級至國中1年級學生報名，今年有來自8所國小及1所國中共40名學童參與。

鎮公所指出，此次活動也有多名大專青年、高中生加入擔任「孩子王」，在地媽媽也參與，透過4天營隊引導學童提出多元且豐富的提案內容，為苑裡鎮的發展貢獻屬於新世代的想法。

苑裡鎮長劉育育告訴中央社記者，近年鎮公所推動「民眾參與、青年培力、開放政府」，希望在兒童參與式預算的活動中，逐步讓鎮民更認識地方政治、累積更多關心公共事務的經驗，讓苑裡更多元、共融、開放。

劉育育指出，40名學童經過4天工作坊討論，提出共11組提案，今天下午在鎮立圖書館進行提案報告，學童們透過繪畫、文字、解說等多元方式呈現提案內容，展現民主精神及兒童權利公約價值。

有關今年的提案內容，劉育育表示，11組提案包括環保、推廣觀光、親子互動等議題，例如在寒暑假舉辦親子童樂會、異國美食嘉年華、苑裡聯合小奧運、藺草繪畫比賽等活動，還有在活動中心建置攀爬架供孩童遊玩，以及為減少狗大便而設置「黃金回收箱」等。

劉育育指出，提案將在9月14日於苑裡鎮立體育場舉辦投票園遊會，讓全鎮幼稚園大班到國1的學童投票，得票數第1名的提案將成為今年鎮公所正式的執行方案。