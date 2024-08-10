天坑建案承購戶爭復工 周遭居民「反抗議」：沒有安全，其餘免談

豐邑機構旗下建案「豐采520」因周邊接連天坑又爆發弊案，導致工地至今停工一年多，今天上午承購戶集結抗議，要求新竹縣府盡快放行讓豐邑復工，不過卻也惹來周遭居民恐慌，「反抗議」不能輕易讓建案復工「沒有安全，其餘免談」，希望阻止建案在承購戶抗議壓力下放行復工。

受天坑波及受損的大有可為社區管委會表示，強烈要求相關單位嚴格把關，並交由台北市土木技師公會做相關審查，應立即依照專家建議進行補強，以確保建築物的結構安全，避免類似事件再度發生、保障現有周邊居民的生命財產安全。

豐采520周邊有不少居民同樣無法認同在還未查清真相、無法確保絕對安全的情況下，就讓工地復工。周邊住戶質疑豐采520鋼梁變形雖已替換，但豐邑並未解釋「做了什麼措施改善」，尤其檢方查出疑似偷工減料，讓周邊居民「對目前的安全問題深感憂慮」。

不過今天上午約有20戶豐采520承購戶拉布條，要求新竹縣府工務處在安全完工條件下，盡快同意復工，自救會將持續監督直到建案重啟施工。

據了解，豐采520規畫890戶，目前開價每坪85萬元、車位250萬元，房屋總價至少3000萬元，已銷售超過8成、約760戶，依合約交屋日期是今年底就該交屋，不過如今建案仍處於停工狀態。

豐采520復工自救會召集人范揚琪表示，從今年7月18日成立自救會以來，已經有200多戶購屋住戶加入連署，訴求僅僅是希望建案能順利完工交屋，即便建案官司纏身，但也不應該忽視購屋住戶權益「我們才是真正的受災戶」。

新竹縣府尊重豐采520承購戶訴求，另表示針對豐采520建案，以2月份台北土木技師公會鑑定報告及縣府搶險總結報告審查決議，安全的確認是唯一原則，相關的安全維持工程、結構計算說明、監測計畫的處理等事項，需豐邑建設施作或補充，縣府本於權責督促豐邑建設盡速達成上述要件，以確保安全無虞。