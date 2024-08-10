桃園景福宮七夕成年禮200多學生轉大人 張善政提醒感恩

桃園大廟景福宮今10日上午舉辦「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮活動，200多位學子參加，程序進入擁抱家長感謝養育之恩時，不少媽媽和孩子都掉眼淚哭紅眼，也感動在場的市長張善政、大廟主委簡征潭和觀禮的民眾。

張善政見證和祝福200多位學生參加轉大人成年禮，也鼓勵所有人要經常和父母擁抱，並想想這些年父母親為他們做了哪些事讓他們記憶深刻，他特別分享自己剛讀小學不會注音符號，考試都最後一名，母親受日本教育也不會注音符號，看他每次都最後一名，於是花時間自己學會注音符號再教他。

張善政還分享父親在他讀小學開學第一天，牽著他的手陪他上學，還沒進學校，父親看著學校外面一條約1公尺寬的水溝還沒有做好，要踩著不穩的木板過去，父親停下腳步想了一下，拉著他的手轉身，轉身走回家，認為這樣子上學安全讓人不放心，於是幫他辦轉學。

張善政分享這兩件事，勉勵參加成年禮的年輕人能多跟父母相處互動，珍惜感恩父母親的養育之恩；也提醒年輕人桃園的建設也正在轉大人，希望大家學有所成以後，能一起為建設桃園打拚。

「喜迎16歲、歡喜轉大人」成年禮恭請桃園大廟景福宮開漳聖王、註生娘娘、臨水夫人見證今天的成年禮，大廟循古禮參香請道長恭讀成年祈福疏文感謝神恩，並由4位學生帶領所有參加的同學敬稟感恩狀。活動程序到了感恩時刻，在主持人的引言帶動下，每位學生向爸媽鞠躬感謝養育之恩，接著深深擁抱的那一刻，父母親體會孩子真的長大了，許多家長難掩欣喜淚水，孩子也彷彿有所領悟，和陪同的爸爸媽媽擁抱時都哭了，感人氣氛也傳給所有來賓。

成年禮由張善政、桃園大廟景福宮主委簡征潭、副主委蘇家明和全體委員主持，市議員林政賢、黃婉如、凌濤、陳美梅、于北辰、立委與立委萬美玲、牛煦庭服務處主任都到場觀禮。廟方循古禮安排脫絭、鑽轎腳、贈送豐富的成年禮、寫許願卡、敲祈福鐘的儀式，讓參加學子平安、健康、學業進步。

簡征潭表示，為了讓子女平安長大，早期民眾會到鄰近大廟求神明收養，也就是常聽到的「作契子」，祈求大廟主神或七娘媽、註生娘娘，保護孩子平安順利成長，並會將古錢或銀牌以紅絨線串起掛在孩子頸上祈福，也就是「掛絭」，直到16歲成年時才脫絭還願，代表子女已成長，賦予責任感，今天的儀式特別設計識別證有古錢的圖案掛在學生的頸上，就是脫絭的含意，大廟的成年禮是遵循古禮儀式舉行，讓參加的同學能了解風俗文化及認識宗教科儀、傳承良善的社會本質。