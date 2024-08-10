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通霄沙雕藝術節小農文創市集今登場 藝文活動不斷電

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天上午小農文創市集啟動開幕式，台上眾人持水槍歡快互噴一起消暑。記者吳傑沐／攝影
今天上午小農文創市集啟動開幕式，台上眾人持水槍歡快互噴一起消暑。記者吳傑沐／攝影

暑假好去處！苗栗縣通霄鎮知名的海水浴場，今年首度辦理沙雕藝術節，上月下旬開幕至今已帶動累積破萬觀光人潮，今天加碼舉辦小農文創市集，召集在地美食、文創商品、小農等50攤商，一同推廣在地美食，適逢周末例假，現場也吸引大批遊客湧入捧場。

上午11點左右，縣長鍾東錦、議長李文斌、立委陳超明及多位議員到場加持外，鎮長張可欣也帶領當地基層民意代表共同啟動開幕式，眾人持水槍歡快互噴一起消暑。

通霄鎮公所表示，為讓眾多遊客來到通霄海水浴場觀賞沙雕藝術的同時，有近20組藝文表演，今天也舉辦小農文創市集活動，提升通霄在地觀光錢潮，除了推薦正在放暑假的小朋友們一同前往狂歡遊玩，也有不定期的快閃互動表演，保證讓小童們玩得盡興。

而今天更推出通霄鎮民專屬活動，凡通霄鎮民憑本人憑身分證可領取美食農產品兌換券一張，美食農產品兌換券可至指定攤位兌換100元的等值美食農產品，以及限量宣導品一份。現場也安排免費的手作體驗，以及讓遊客參與打卡活動即可獲得精美宣導品，讓遊客來到通霄Green市集，吃、喝、賞、玩、購一次滿足。

通灣里小農也帶著孩子擺攤，推薦在地生產的小黃瓜。記者吳傑沐／攝影
通灣里小農也帶著孩子擺攤，推薦在地生產的小黃瓜。記者吳傑沐／攝影
現場還有氣墊式造型泳池，吸引大批小朋戲水消暑。記者吳傑沐／攝影
現場還有氣墊式造型泳池，吸引大批小朋戲水消暑。記者吳傑沐／攝影
沉寂多年的通霄海水浴場，今年暑假因舉辦沙雕藝術節一炮而紅，開幕至今已帶動累積破萬觀光人潮。記者吳傑沐／攝影
沉寂多年的通霄海水浴場，今年暑假因舉辦沙雕藝術節一炮而紅，開幕至今已帶動累積破萬觀光人潮。記者吳傑沐／攝影

文創 美食 食農

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