快訊

社宅一屋難求！桃園4千戶候補8千人 等到天荒地老

想買Apple Watch仍疑惑好在哪？過來人曝這些優點「不求人超方便」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園資源回收堆中公車站牌將遷移 遭疑本末倒置原因曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢區復華街上公車站牌下周一將遷至距離不遠的復華街326號，有民眾發現原站牌旁邊堆置大量資源回收。記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區復華街上公車站牌下周一將遷至距離不遠的復華街326號，有民眾發現原站牌旁邊堆置大量資源回收。記者翁唯真／攝影

桃園市中壢區復華街上公車站牌下周一將遷至距離不遠的復華街326號，有民眾發現站牌旁邊堆置大量資源回收，質疑不處理回收而是遷站相當離譜。桃園市交通局回應，該站牌設置於私人土地上，今年6月就討論後同意遷移；桃園市環保局則說，已要求地主改善，一旦發現有違反廢棄物清理法情事，將依法處分。

近日有民眾於網路上發文PO出復華街上公車站牌照片，只見畫面中公車站牌被一旁的樹及大量資源回收占據，不仔細看根本不會發現該處有站牌。

桃園客運也貼公告寫下，預計自8月12日起，桃園客運的135、231（A）路線，往內壢方向的復華街站位遷移至復華街326號。民眾懷疑遷移原因應該是有人不想在垃圾堆中等公車，不過也質疑不處理垃圾堆反而移動站牌太奇怪，這次垃圾贏了，就如同先前中壢區民族路上幸福社區車牌取消其中原因是違規停車一樣。

中壢區興華里長陳俊諺表示，地主喜歡撿雜物堆放幾十年有了，且附近土地都是該地主的，他有時會清理出空間租給附近民眾當車位，但有時又會收回來繼續堆雜物，先前有積水容器引發病媒蚊環保局有開罰，不過清掉後仍繼續堆置，家人阻勸不聽，社區也無法消毒，仍會有蟑螂老鼠隱憂。

陳俊諺說，因站牌位置真的不合適，才請相關單位協助遷移，鄰近屋主也熱心，在騎樓擺椅子，提供等車民眾乘涼。

桃園客運回應，該站牌設置位置涉及私人土地，因此才會遷移位置。交通局也說，先前桃客設站時未發現該處為私人土地，今年6月中獲悉且一旁物品較多，才研擬並同意遷移。

環保局說，昨已派員至現場稽查，該址屬私人土地，會要求地主善盡管理之責，避免產生環境衛生問題或棄置廢棄物的行為，一旦發現違反廢棄物清理法狀況，將依法處分。

桃園市中壢區復華街上公車站牌旁邊堆置大量資源回收，下周一將遷至距離不遠的復華街326號，有民眾發現該站牌記者翁唯真／攝影
桃園市中壢區復華街上公車站牌旁邊堆置大量資源回收，下周一將遷至距離不遠的復華街326號，有民眾發現該站牌記者翁唯真／攝影

公車 桃園 環保局

延伸閱讀

籃球／全國小學夏季聯賽 桃園忠貞國小男、女籃皆告捷 

台電：數據中心位桃園以北不供電 科技業設廠要就近電源端

彰化唐伯虎為何「點」秋香？二林官網影片瀏覽逼近3萬人次

桃園高CP值平價牛肉麵！ 中正路夜市旁「小蠻牛紅燒牛肉麵咖哩飯」現點現作 還有無限飲料喝

相關新聞

豐邑天坑建案住戶抗議 要求新竹縣府放行復工

豐邑機構旗下建案「豐采520」因周邊接連天坑又爆發弊案，導致工地至今停工一年多，今天上午購屋住戶集結、拉布條抗議，要求新...

桃園2漁港入不敷出 審計處促改善

桃園前市長鄭文燦任內斥資近2億元在竹圍漁港打造遊艇碼頭，完工不到1年浮箱體就陸續損壞；審計處進一步發現農業局編列漁港維護...

苗栗縣偏鄉小校裁併 研議補助交通費

受少子化影響，苗栗縣繼去年大湖鄉武榮國小廢校後，西湖國小瑞湖分校今年113學年度起裁撤，4名學生轉入西湖國小就讀。苗縣府...

蓄水量、滿水位雙創新高 寶二加高溢流堰首度溢流

新竹縣寶二水庫將溢洪道的溢流堰加高工程5月完工，滿水位提高1.35公尺，可增加210萬噸的蓄水容量。凱米颱風日前帶來豐沛...

地方采風／當鄰長兼派出所顧問 新住民陳兆輝樂助移工

桃園市移工人數居全國之冠，以越南籍最多，現年55歲的陳兆輝出生越南，1990年與父母隨外公、外婆申請移民台灣，至今已來台...

張善政「一舉動」閃瞎眾人！ 最新打卡約會勝地過七夕

桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」，雙節慶雙主秀輪番上陣點亮大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。