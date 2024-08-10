桃園資源回收堆中公車站牌將遷移 遭疑本末倒置原因曝

桃園市中壢區復華街上公車站牌下周一將遷至距離不遠的復華街326號，有民眾發現站牌旁邊堆置大量資源回收，質疑不處理回收而是遷站相當離譜。桃園市交通局回應，該站牌設置於私人土地上，今年6月就討論後同意遷移；桃園市環保局則說，已要求地主改善，一旦發現有違反廢棄物清理法情事，將依法處分。

近日有民眾於網路上發文PO出復華街上公車站牌照片，只見畫面中公車站牌被一旁的樹及大量資源回收占據，不仔細看根本不會發現該處有站牌。

桃園客運也貼公告寫下，預計自8月12日起，桃園客運的135、231（A）路線，往內壢方向的復華街站位遷移至復華街326號。民眾懷疑遷移原因應該是有人不想在垃圾堆中等公車，不過也質疑不處理垃圾堆反而移動站牌太奇怪，這次垃圾贏了，就如同先前中壢區民族路上幸福社區車牌取消其中原因是違規停車一樣。

中壢區興華里長陳俊諺表示，地主喜歡撿雜物堆放幾十年有了，且附近土地都是該地主的，他有時會清理出空間租給附近民眾當車位，但有時又會收回來繼續堆雜物，先前有積水容器引發病媒蚊環保局有開罰，不過清掉後仍繼續堆置，家人阻勸不聽，社區也無法消毒，仍會有蟑螂老鼠隱憂。

陳俊諺說，因站牌位置真的不合適，才請相關單位協助遷移，鄰近屋主也熱心，在騎樓擺椅子，提供等車民眾乘涼。

桃園客運回應，該站牌設置位置涉及私人土地，因此才會遷移位置。交通局也說，先前桃客設站時未發現該處為私人土地，今年6月中獲悉且一旁物品較多，才研擬並同意遷移。