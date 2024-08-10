豐邑天坑建案住戶抗議 要求新竹縣府放行復工

豐邑機構旗下建案「豐采520」因周邊接連天坑又爆發弊案，導致工地至今停工一年多，今天上午購屋住戶集結、拉布條抗議，要求新竹縣府盡快放行讓豐邑復工，住戶怒吼「不要政治操作」，拒絕退款解約、拆除重建。

豐采520復工自救會召集人范揚琪表示，從今年7月18日成立自救會以來，已經有200多戶購屋住戶加入連署，訴求僅僅是希望建案能順利完工交屋，即便建案官司纏身，但也不應該忽視購屋住戶權益「我們才是真正的受災戶」。

自救會質疑，豐采520爭議是有政治操作，如民進黨籍新北市議員卓冠廷日前在臉書發鋼梁扭曲照片，根本是拿舊照來恐嚇民眾，實際上建案鋼梁早就全部換新，沒有偷工減料。住戶直言不擔心建案品質有問題，但就怕政治操作導致無法復工，大樓變成爛尾樓。

自救會提出3大訴求，第一是復工是為了社區整體環境、第二是復工是為已購戶權益，第三是能否復工就等新竹縣政府同意。自救會要求新竹縣府工務處在安全完工條件下，盡快同意復工，自救會將持續監督直到建案重啟施工。

據了解，豐采520規畫890戶，目前開價每坪85萬元、車位250萬元，房屋總價至少3000萬元，已銷售超過8成、約760戶。

劉姓已購戶表示，他們才是最無辜的受害者，當初2年前買入預售屋時，看中的就是豐采520位於竹北核心蛋黃區，又有百貨加持，因此砸了2800萬元買入約40坪的戶型，沒想到卻遇上天坑事件，原訂今年底交屋期限如今已然不可能順利交屋。

有已購戶提到，當初豐邑開價每坪70萬元，買房都還要用搶的，甚至為取得購屋優惠價，還特地申辦豐邑的信用卡，但每戶仍要2000萬元以上，但開開心心買入百貨豪宅，又認為豐邑是大建商，不會有問題，誰會想到如今停工無法交屋。