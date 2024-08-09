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張善政「一舉動」閃瞎眾人！ 最新打卡約會勝地過七夕

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」。圖／桃園市政府提供
桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」。圖／桃園市政府提供

桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」，雙節慶雙主秀輪番上陣點亮大溪慈湖夜空。首輪七夕節慶周除有火舞表演及浪漫燈光秀，現場還設置「萌兔登月區」、「閃耀愛情區」2大光環境藝術及FUN餐車市集。桃園市長張善政今也攜妻子張琦雅一同參與開幕式，2人比愛心甜蜜合影羨煞眾人，也邀大家一同過七夕。

張善政說，市府結合七夕及中秋節日，打造「節慶周主題夜」活動，規畫雙節慶雙主秀，市民在8月七夕欣賞浪漫燈光秀，9月中秋觀賞水舞秀，讓大溪慈湖不論日間或夜間均充滿樂趣，今起至周日有精彩的火舞表演及燈光秀，及播映電影當男人戀愛時的戶外電影院，明晚七夕在大溪橋頭停車場也舉辦七夕音樂晚會。

張善政今也攜張琦雅一同歡度佳節，不僅一起合比愛心，更親張琦雅臉頰，在裝置藝術及浪漫燈光下合影留念，相當浪漫，也推薦大家到慈湖歡度佳節。

桃園市觀旅局表示，本周日邀請「廚師漢克Hank」示範鹹甜餐飲互動教學、傳授廚藝，除浪漫光環境藝術外，還有FUN餐車市集、月球小燈DIY體驗及集章贈禮小活動，邀請市民共度浪漫七夕。

觀旅局說9月14、15、17日的中秋節慶周主題夜期間，市府推出夢幻水舞秀，並邀請五舞太鼓團、原林藝術舞集、Aim Dual樂團、享頑樂團陪伴市民賞月；8月24、25日及9月7、8、13日等5個周末限定日，皆有DIY體驗、樂團、雜耍表演及市集，活動精彩可期。

桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」，桃園市長張善政（左）今也攜妻子張琦雅（右）一同參與開幕式，2人比愛心甜蜜合影羨煞眾人，也邀大家一同過七夕。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」，桃園市長張善政（左）今也攜妻子張琦雅（右）一同參與開幕式，2人比愛心甜蜜合影羨煞眾人，也邀大家一同過七夕。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」，桃園市長張善政（左）今也攜妻子張琦雅（右）一同參與開幕式，2人比愛心甜蜜合影羨煞眾人，也邀大家一同過七夕。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」，桃園市長張善政（左）今也攜妻子張琦雅（右）一同參與開幕式，2人比愛心甜蜜合影羨煞眾人，也邀大家一同過七夕。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」，桃園市長張善政今也攜妻子張琦雅一同參與開幕式，2人邀大家一同過七夕。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今起至9月17日，周末與國定假日舉辦主打七夕與中秋「節慶周主題夜」，桃園市長張善政今也攜妻子張琦雅一同參與開幕式，2人邀大家一同過七夕。圖／桃園市觀旅局提供

七夕 中秋節 慈湖

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