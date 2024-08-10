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地方采風／當鄰長兼派出所顧問 新住民陳兆輝樂助移工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導
55歲越南新住民陳兆輝來台已34年，他不僅是鄰長，也是派出所顧問及副站長，是少數具有越南背景的警友。記者周嘉茹／攝影
55歲越南新住民陳兆輝來台已34年，他不僅是鄰長，也是派出所顧問及副站長，是少數具有越南背景的警友。記者周嘉茹／攝影

桃園移工人數居全國之冠，以越南籍最多，現年55歲的陳兆輝出生越南，1990年與父母隨外公、外婆申請移民台灣，至今已來台34年。陳兆輝如今中文相當「輪轉」，不僅擔任鄰長，也身兼派出所顧問及副站長，積極向移工傳遞更多正確法律知識，協助移工順利在台灣生活。

陳兆輝1990年來台時年僅22歲，隨即在台灣入伍，退伍後輾轉從台北搬到桃園定居。陳兆輝說，桃園車站後站屬移工生活圈，6年前從桃園蘆竹搬家落腳桃園後站福安里，認識了在後站經營麵包咖啡店的同鄉，2人一起經營餐廳，由他擔任餐廳公關，負責對外聯繫及處理法規問題。

陳兆輝坦言，在越南的圈子裡開店不容易，眼紅檢舉一事經常發生，他商請里長協助，因此與里長有了聯繫。由於平時會協助移工生活的大小事，福安里長便問他是否有意願擔任鄰長，自己二話不說就答應了。

目前也擔任2間派出所顧問及副站長的陳兆輝也表示，許多的移工不諳台灣的法規，喝了酒就鬧事打架，或警察攔查到逃逸移工、車手被帶到警察局，他都會到場以越南語協助，讓移工們了解避免觸法。

近期常見詐騙集團透過網路招攬，向準備返回越南的移工收購金融卡，陳兆輝表示，許多移工不知道會觸法，成了人頭帳戶，近期更在網路上出現越南語招攬移工賣帳號，他也積極協助警方錄製反詐影片，盡心盡力為移工服務。

桃園 移工 越南

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