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苗栗縣偏鄉小校裁併 研議補助交通費

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

受少子化影響，苗栗縣繼去年大湖鄉武榮國小廢校後，西湖國小瑞湖分校今年113學年度起裁撤，4名學生轉入西湖國小就讀。苗縣府目前針對零新生或偏鄉小校，正研議退場機制及適當交通費補助辦法，初步研擬5公里內每生每月補助5千元，每增加1公里加碼1千元，最多1萬元，但尚未定案。

據了解，今年「零新生」學校，除了西湖鄉西湖國小瑞湖分校裁撤外，西湖鄉內僑文國小以及泰安鄉泰安國中小也是零新生，但未接獲廢校通知。

西湖國小校長林國正說，瑞湖分校學區因就業機會少，中青人口外流嚴重，連2年零新生，目前學生數僅4人，113學年度起，縣府會補助4名學生每月5000元交通費，原有校區規畫戶外教學場域。

通霄鎮城中、南和、坪頂國小全校學生數都是30多人，近年來3所國小都與南和國中合辦運動會。南和國小校長劉興欽表示，今年新生5人，希望教育處在規畫交通費補助時能視現況予以放寬；城中國小校長徐永鑫也表示，今年新生4人，即使不是裁併學校，如果能有適當的交通費補助，也樂見其成。

苗栗縣政府教育處指出，針對學生數30人以下的偏鄉小校，提供鼓勵「進行混齡編班、混齡教學或委託私人辦理」、「發展特色學校」的退場前輔導機制，近期內將與新生數極低的學校校長、家長座談，共同研商提升偏鄉教學品質及學生學習成效。

偏鄉 廢校 退場機制

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