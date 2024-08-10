桃園2漁港入不敷出 審計處促改善

桃園前市長鄭文燦任內斥資近2億元在竹圍漁港打造遊艇碼頭，完工不到1年浮箱體就陸續損壞；審計處進一步發現農業局編列漁港維護經費，收支嚴重短絀，要求積極規畫停車收費彌補。桃市府昨回應，正重新編訂竹圍漁港分區使用，以利南北岸均衡發展，停車收費機制也將妥善設計。

桃園市審計處報告指出，農業局2020至2023年編列竹圍及永安漁港機能、魚市場、活動中心及直銷中心等維護經費2368萬餘元，收支短絀1875萬餘元。興建竹圍漁港遊艇碼頭4個碼頭區，因未落實工程規畫設計、監督而無法使用，連帶影響漁港維護費回收，並點出2大漁港停車場遲未收費。

市議員徐其萬指出，漁民和鄉親對市府不能提升漁港經濟也一肚子怨言，竹圍漁港直銷中心建築老舊、聯外道路狹窄，鄭文燦任內建浮動碼頭「缺失一堆」。他也建議市府，停車收費要做好配套，否則會助長違停。

永安漁港是全國唯一的客家聚落漁港，中壢區漁會指出，海螺館啟用後，確實吸引不少遊客，但停車場收費須有配套措施，讓漁民覺得方便、遊客認為值得，不能貿然實施導致觀光客卻步。

桃園市農業局說明，正在辦理竹圍漁港區域範圍分區及土地變更編定工作，今年可將開發計畫送內政部審查，竹圍漁港新直銷中心屆時往北岸遷移，漁港觀光人潮南北岸將均衡發展，屆時停車需求將與現況不同，後續會以漁港長遠發展，妥適規畫停車收費機制。

針對竹圍漁港遊艇碼頭工程缺失，農業局指出，目前市府已將竹圍漁港浮動碼頭損壞的A、D區浮箱體全數吊起並停用，並媒和現有停泊於B、C區的遊艇前往舊碼頭停泊；另預計今年底前完成水文調查招標，透過調查報告進一步整體規畫停泊區水域利用。

台中市農業局指出，台中漁港目前沒有收支不平衡問題；梧棲漁港屬漁業署所轄，由台中區漁會管理，松柏漁港的生鱻市集7月7日才剛開幕，還無法結算、列出收支項目。