苗縣大湖尊梨評鑑登場 甘露品種壯碩比人臉大

苗栗縣大湖盛產高接梨並成功打響「大湖尊梨」品牌，2024梨王果品評鑑競賽今天登場，參賽品種以寶島甘露梨為主，個個果實壯碩比人臉還大，最終由果農吳兆烘奪得第一名「梨王」。

目前正值大湖高接梨產季，大湖地區農會辦理2024大湖尊梨系列活動，今天進行果品評鑑「梨王」爭霸戰，共有近76組梨農一較高下，參賽果品平均單顆需重達26台兩以上，由專家委員根據果種、果品外觀、果型、口感風味及糖度等標準評分。

大湖地區農會推廣部主任謝文智指出，大湖鄉種植高接梨面積約280公頃，品種有新興、豐水及寶島甘露梨等，因進口的日本梨穗（新興、豐水）逐年減少，今年轄區農友嫁接寶島甘露梨的比例逾5成，而甘露梨果實碩大、甜度高，也廣受消費者喜愛。

評鑑會場上，參賽果品個個頭好壯壯，甚至比人臉還大。評鑑結果，由大湖鄉果樹第20班班長吳兆烘拿下第1名，榮登「梨王」；另選出第2名7人、第3名10人。

謝文智說，今年水梨雖遇2月寒害影響，經農民翻刀重新嫁接梨穗，產量穩定，品質也是近年最佳，以甘露梨而言，今年單顆包裝單價按級別從新台幣299元到499元都有，農會也推出特選逸品尊梨單顆包裝禮盒，每顆重量達26兩以上、甜度達12度以上。