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桃捷綠線首採管冪工法 首支基準管穿越桃園大圳

中央社／ 桃園9日電

桃園捷運綠線工程首次採用管冪工法，首支基準管日前已穿越桃園大圳。桃園捷運工程局今天說，工法可維護大圳灌排及結構安全、克服複合式地層問題，減少對地面交通和環境的影響。

桃園市政府捷運工程局今天發布新聞稿表示，為了不影響桃園大圳灌排及結構安全，桃園捷運綠線工程首次採用管冪工法，首支基準管日前已穿越大圳，而且精準推進至預定的位置，未來可以立即克服複合地層問題。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐表示，施工推進過程中若經過包含卵礫石層、砂層及軟質砂岩的複合式地層，需因應調整掘進機的泥水濃度配比，而管冪工法是不需要大規模挖掘地面的地下管線施工技術，能有效減少對地面交通和環境的影響。

捷工局也說，為了全面掌控、即時因應施工過程，工程團隊除引進最新的管冪推進設備，也採用了多項安全監控措施，確保每一步施工都在可控範圍內進行，未來也可作為其他重大基礎設施建設的參考。

團隊 捷運 桃園

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