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特等東方美人茶牌價高 連2年獲獎茶農曝種植心法
2024全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，由去年獲獎的桃園市龍潭區的農友廖俊融再奪，廖俊榮表示，龍潭土壤為紅土且霧氣多，加上土壤洩水性佳，有利茶葉生長，採摘茶菁多品質穩定，讓他能再獲獎，今年特等東方美人茶牌價1斤40萬元，他將持續導入智慧農業監測，逐步建立SOP，讓茶的品質更穩定。
廖俊融團隊3年前團隊成軍主要希望青農延續茶產業，一季茶菁採收量約30公頃，相較新竹、苗栗能連2年獲獎，他認為龍潭土壤為紅土，且氣候多霧，加上土壤洩水性佳，有利茶葉生長，且面積廣使用乘坐式採茶機採收，獲得茶菁原料多，團隊合作磨合出優質茶機會較高。
廖俊榮說，先前桃園市農業局補助智慧化灌溉系統，目前他有約3公頃的茶園，可透過手機監測每天的風速、土壤濕度、要不要施肥等，逐步建立大數據，慢慢朝SOP流程邁進，讓更多年輕農友能輕鬆上手，穩定生產優質茶葉，也感謝市府補助建置經費。
桃園市長張善政今頒獎表示，東方美人茶需栽種於無農藥環境，以人工摘取經小綠葉蟬著涎後的一心二葉嫩芽，並經繁複的程序製成，沖泡時更要使用恰到好處的水溫，方能沖泡出茶湯最佳滋味，除廖俊融及多位桃園農友獲獎外，也有來自新竹、苗栗及台中等地區的農友獲獎，盼能與他們攜手於國際上打響「東方美人」品牌。
張說，市府積極輔導桃園茶農投入智慧農耕技術，提高茶葉栽培效率，提升產品價值，也透過智慧農耕團協助解決茶產業從業人員短缺困境。
農業局也鼓勵茶農在茶園內導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，推廣智慧茶園管理，達到即時監測、災害預防及維持農民收益的目標。
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