快訊

教部核定大漢技術學院停辦 教團怒斥「上下交相賊」：強制輟學

到青埔看預售屋代銷卻說「不賣了」 內行人揭真相：在當地很常見

奧運跆拳道／未能給最好父親節禮物 羅嘉翎遺憾落淚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

特等東方美人茶牌價高 連2年獲獎茶農曝種植心法

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2024全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，由去年獲獎的桃園市龍潭區的農友廖俊融（後右7）再奪。記者翁唯真／攝影
2024全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，由去年獲獎的桃園市龍潭區的農友廖俊融（後右7）再奪。記者翁唯真／攝影

2024全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，由去年獲獎的桃園市龍潭區的農友廖俊融再奪，廖俊榮表示，龍潭土壤為紅土且霧氣多，加上土壤洩水性佳，有利茶葉生長，採摘茶菁多品質穩定，讓他能再獲獎，今年特等東方美人茶牌價1斤40萬元，他將持續導入智慧農業監測，逐步建立SOP，讓茶的品質更穩定。

廖俊融團隊3年前團隊成軍主要希望青農延續茶產業，一季茶菁採收量約30公頃，相較新竹、苗栗能連2年獲獎，他認為龍潭土壤為紅土，且氣候多霧，加上土壤洩水性佳，有利茶葉生長，且面積廣使用乘坐式採茶機採收，獲得茶菁原料多，團隊合作磨合出優質茶機會較高。

廖俊榮說，先前桃園市農業局補助智慧化灌溉系統，目前他有約3公頃的茶園，可透過手機監測每天的風速、土壤濕度、要不要施肥等，逐步建立大數據，慢慢朝SOP流程邁進，讓更多年輕農友能輕鬆上手，穩定生產優質茶葉，也感謝市府補助建置經費。

桃園市長張善政今頒獎表示，東方美人茶需栽種於無農藥環境，以人工摘取經小綠葉蟬著涎後的一心二葉嫩芽，並經繁複的程序製成，沖泡時更要使用恰到好處的水溫，方能沖泡出茶湯最佳滋味，除廖俊融及多位桃園農友獲獎外，也有來自新竹、苗栗及台中等地區的農友獲獎，盼能與他們攜手於國際上打響「東方美人」品牌。

張說，市府積極輔導桃園茶農投入智慧農耕技術，提高茶葉栽培效率，提升產品價值，也透過智慧農耕團協助解決茶產業從業人員短缺困境。

農業局也鼓勵茶農在茶園內導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等科技設備，推廣智慧茶園管理，達到即時監測、災害預防及維持農民收益的目標。

團隊 茶葉

延伸閱讀

風災淹水後疫病蠢動 高雄近一周新增8例類鼻疽個案

六十石山蜜香紅茶老外驚艷 茶農林俊傑開心賺英鎊

又是小動物！桃園龍潭2631戶突停電被罵翻 里長「電話接到手軟」

苗縣東方美人茶評鑑競賽全壘打 青農曾郁芳囊括各獎項

相關新聞

桃園社宅導入BIM協助管理 人事成本省30%

桃園市政府今天下午與財團法人台灣營建研究院合作，舉辦社會住宅BIM智慧管理現在進行式研討會，市長張善政指出，市府透過圖資...

特等東方美人茶牌價高 連2年獲獎茶農曝種植心法

2024全國優質東方美人茶評鑑比賽特等獎，由去年獲獎的桃園市龍潭區的農友廖俊融再奪，廖俊榮表示，龍潭土壤為紅土且霧氣多，...

比臉還大的甘露梨 苗縣大湖梨王爭霸評鑑成績出爐

苗栗縣2024年度大湖尊梨系列活動將從明（10日）起盛大舉行，首先登場是梨王爭霸戰，果品評鑑競賽共計有近76組梨農一較高...

認識原鄉部落特色美食 苗縣南庄推「賽夏餐桌饗宴」

苗栗縣賽夏族瓦祿部落發展協會致力於推廣當地部落文化體驗，在參山國家風景區管理處的部落觀光產業輔導計畫支持下，今天在櫸木食...

竹北市辦首屆路跑「竹北半城路跑」 上午啟動開放報名

竹北市公所籌辦的首屆路跑「竹北半城路跑」將在12月7日登場，市公所今天辦啟動儀式，廣邀市民和各地路跑愛好者參加，一窺融合...

桃園平鎮環南路地下道將部分封進入黑暗期 鐵道局承諾縮工期

桃園市平鎮區環南路地下道，因鐵路地下化工程將封閉2車道，且為加速工期，鐵道局希望鄰近的振興西路地下道能同時封閉，引發地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。