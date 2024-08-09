桃園社宅導入BIM協助管理 人事成本省30%

桃園市政府今天下午與財團法人台灣營建研究院合作，舉辦社會住宅BIM智慧管理現在進行式研討會，市長張善政指出，市府透過圖資倉儲管理系統，以及BIM（建築資訊模型）智慧營運數據分析平台，建立社宅從興建一直到住戶服務生命周期的系統智慧管理。

張善政表示，BIM（Building Information Modeling）為建築資訊模型，透過建築物的基本圖資完全電子化，將建物生命週期相關資訊進行整合及共享，要謝台灣營建研究院多年來的合作與指導，桃園的BIM在社宅智慧營運數據分析平台上，已有良好的應用與基礎，為因應未來各項公共建設，市府也將研擬相關配套措施，進一步普及BIM，以奠定智慧桃園的重要基石。

研討會邀集國內產官學界代表參加，由桃園市政府住宅發展處、新北市政府新建工程處和財團法人台灣營建研究院分別簡報，分享BIM在社宅施工階段如何靈活管理運用，並協助工程人員在工作上提高效率。而在建物完工後，BIM發揮如虛擬總管的角色，可協助機關整合建物修繕資料、統計修繕經費，對於社宅全生命周期永續管理扮演重要角色，住宅處初統計BIM導入協助社宅管理後，人事成本約節省30%。

住宅處說明，市府智慧城市團隊積極建構數位孿生，除優化前期設計施工階段的管理，降低施工成本。透過BIM模型即時掌握大量數據，即時掌握設備異常及營運狀況，例如消防警示，當系統偵測到煙霧警示時，系統除可精確指出煙霧來源點，並提出給消防搶救人員安全的救災動線，相關應用也榮獲今年台灣地理資訊學會金圖獎最佳應用系統獎。