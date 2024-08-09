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午後雷陣雨致溪水暴漲 烏來福山地區3少年溯溪受困沙洲

竹縣北埔鄉9村8/16停水8小時 影響2589戶

中央社／ 新竹縣9日電

台灣自來水公司今天表示，將辦理北埔淨水場更新作業，北埔鄉的9個村將於8月16日上午9時起停水至下午5時止，共停水8小時，影響2589戶，提醒用戶留意並提早儲水備用。

台灣自來水公司提供新聞資料指出，第三區管理處辦理北埔淨水場更新及4G無線傳訊記錄器等作業，將從8月16日上午9時起停水至下午5時，共停水8小時，停水戶數達2589戶。

自來水公司說，停水區域包含新竹縣北埔鄉的外坪村、水磜村、南坑村、大林村、南興村、北埔村、南埔村、大湖村、埔尾村。

自來水公司說，水壓降低期間，應關閉抽水機電源，慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

自來水公司指出，建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，可避免可能虹吸污染發生。

停水 北埔 水公司

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