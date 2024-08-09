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竹北12/7半城路跑開放報名 沿途可一探地方風貌

中央社／ 新竹縣9日電

北市公所今天表示，將在12月7日辦竹北半城路跑，從竹北夜市出發至水月橋折返，讓跑友一探都會、鄉村、田野、海濱等風貌，今天起開放報名。

新竹縣竹北市公所今天辦竹北半城路跑啟動儀式，市長鄭朝方出席致詞表示，主賽道在西區，選擇以環北路五段的竹北夜市為起止點，跑程最西端到水月橋，跑友能沿路欣賞竹北田野、海濱等，感受地方之美。

鄭朝方告訴中央社記者說，「竹北半城路跑」有21公里半城挑戰組、12公里城市漫遊組、5公里樂活休閒組、1公里歡樂親子組，另外若有民眾無法到場，則可透過線上與跑友一起跑步並應援。

鄭朝方表示，活動當天他將參與路跑與民眾同樂，一起感受跑步揮汗；另也邀請清華大學天文教授後藤友嗣擔任推廣大使，後藤友嗣也會參加賽程挑戰21公里，盼以帶動更多民眾一起參與路跑活動。

他指出，為呼應竹北市的科技、人文、運動等城市特性，完賽選手可獲晶片造型獎牌，而報名21公里半城挑戰組的民眾，還可以抽獎VR眼鏡；報名12公里城市漫遊組者可抽獎智慧跑錶，路跑活動今天開放報名。

北市 路跑 鄭朝方

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