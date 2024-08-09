比臉還大的甘露梨 苗縣大湖梨王爭霸評鑑成績出爐

苗栗縣2024年度大湖尊梨系列活動將從明（10日）起盛大舉行，首先登場是梨王爭霸戰，果品評鑑競賽共計有近76組梨農一較高下，選出最大顆、最好吃、最甜美的梨王；最終評鑑成績，由大湖鄉果樹20班長吳兆烘奪下第一名，他種的甘露梨比臉還大，甜度達12度以上，外觀果型分數也是所有參賽者最高分。

本次評鑑果品不限品種，平均單顆果重需達26台兩以上，由專業的評鑑委員以平均果重、果品外觀、果型、質地石細胞、風味及糖度等方式，評選出本年度的大湖尊梨「梨王」第一名、第二名及第三名等獎項共計18名，獲獎的農友將於明天上午10點在大湖酒莊前廣場辦理頒獎活動。

主辦單位指出，大湖尊梨每年7到9月為主要盛產期，7月新興梨、8月甘露梨，大湖地區農會因應小家庭及中秋送禮需求，今年推出特選逸品尊梨單顆包裝，特選每顆重量達26兩以上，甜度達12度以上的單顆禮盒，是送禮的最佳選擇。

另外，明天就是七夕情人節，大湖酒莊也推出七夕限定草莓酒，融合新鮮草莓的甜美和細膩氣泡，低酒精度、甜美果香，讓愛意在這粉紅色的氣泡中升溫。

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