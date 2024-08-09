認識原鄉部落特色美食 苗縣南庄推「賽夏餐桌饗宴」

苗栗縣賽夏族瓦祿部落發展協會致力於推廣當地部落文化體驗，在參山國家風景區管理處的部落觀光產業輔導計畫支持下，今天在櫸木食坊舉辦「賽夏餐桌饗宴」成果發表會，希望能將賽夏部落特色美食推廣給更多人認識，感受不一樣的原鄉旅遊。

南庄地區除了以古色古香的老街吸引觀光客外，還有賽夏族、泰雅族等原住民族部落，吸引不少旅人前來探索。瓦祿部落位於苗栗縣南庄鄉境內的東河村，最早為賽夏族人居住，賽夏族語「walo」為蜜蜂、糖的意思，當地多元文化豐富，賽夏族人數最多，融入客家、泰雅文化特色之餘，也保有自身文化的獨特性。

今日活動由參山處秘書蔡崇雄、南庄鄉長羅春蓮、南庄鄉民代表會主席黃順源、鄉代風志雄、東河村長風木基及多位地方人士到場品嘗部落美食。

「賽夏餐桌饗宴」將部落特色食材，如苦花魚、馬告、刺蔥和糯米等融入菜色中，以西式料理方式，呈現味道豐富的風味餐。還結合了部落故事、文化分享及體驗活動，在主廚的精心解說下，讓品嘗者更加了解食物背後的深厚文化，感受到部落獨具特色的美學品味。

協會理事長風木基表示，為了讓遊客能更深入地了解部落文化，除了申請勞動部的培力計畫之外，去年也申請了參山處的輔導計畫，希望未來能將賽夏部落特色推廣給更多人認識，來到這裡旅遊，感受不一樣的部落旅遊。