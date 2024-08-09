竹北市辦首屆路跑「竹北半城路跑」 上午啟動開放報名
竹北市公所籌辦的首屆路跑「竹北半城路跑」將在12月7日登場，市公所今天辦啟動儀式，廣邀市民和各地路跑愛好者參加，一窺融合都會、鄉村、田野、海濱等多層次的竹北風貌。
市公所指出，路跑主賽道位於西區，並以環北路五段的竹北夜市為起止點，跑程最西端到水月橋；呼應竹北市科技、人文、運動三位一體的城市特性，完賽選手可獲特殊晶片造型獎牌，報名21公里半城挑戰組的跑友還可抽元宇宙Meta混合實境VR眼鏡，報名12公里城市漫遊組可抽Garmin智慧跑錶，還有許多在地伴手禮，歡迎大家以跑旅來認識竹北。
竹北市長鄭朝方宣布，路跑活動邀冒險女神Gina擔任代言人，她酷愛運動且擁有多項運動技能，包括馬拉松、衝浪、潛水、滑雪，藉由她的陽光健美形象號召全國各地跑友來共襄盛舉。另外，市公所也邀請清大教授Tomo桑，也是YouTube頻道「日本人跑遍台灣」創作者，盼藉他的影響力讓更多在台國際友人一起參與竹北第一屆路跑。
「竹北半城路跑」有21公里半城挑戰組、12公里城市漫遊組、5公里樂活休閒組、1公里歡樂親子組，無法到場的跑友也能參與12公里K線上應援組，今天起開放報名。
鄭朝方並表示，為提升竹北運動風氣並養成習慣，除文小十足球場每周四下午4點至晚間9點免費開放，剛啟用的竹北星際球場於周五、六也延長開放到夜間11點；8月17將辦三對三籃球賽，現開放報名中；2024竹北大師講堂也有12堂竹北動起來的系列課程。
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