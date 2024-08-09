桃園平鎮環南路地下道將部分封進入黑暗期 鐵道局承諾縮工期

桃園市平鎮區環南路地下道，因鐵路地下化工程將封閉2車道，且為加速工期，鐵道局希望鄰近的振興西路地下道能同時封閉，引發地方反彈，希望能從大昌路設置一沿著老街溪的便橋紓解車流。桃園市交通局今回應，因鐵道局評估設便橋至少須超過花2億元，且耗時約2年時間緩不濟急，因此改採環南地下道封閉2車道方式施工，並縮短工期至1年完工，振興西路地下道不同時封閉。

環南路地下道為南桃園重要交通樞紐，肩負聯絡中壢、平鎮、龍潭、楊梅的重大功能，也是通往新屋交流道和台66號快速道路，及連接省道台3線與台1線的關鍵路段。

市議員黃敬平表示，環南路地下道東、西向現有4條汽車道及2條機車道，8月24日起將分3階段，封閉車道長達679天，此為市民上下班通勤主要幹道，若貿然封閉，缺乏適當配套，近2年的漫長交通黑暗期勢必引爆民怨。

黃敬平說，鐵北局原先交維計畫預計將車流疏導至振興西路，但振興西路僅有2條車道且路幅狹小，若鐵道局再為施工方便同時封閉，不僅是「拆東牆、補西牆」，交通堵塞範圍擴大，半個平鎮市區將形同癱瘓，平均車速將會從時速50公里降至15公里以下，恐成無法聯外的孤島，因此民眾建議沿著老街溪搭建鋼構便橋紓解。

交通局回應，同時封2個地下道交通會嚴重受阻，而搭設便橋鐵道局初步評估需花超過2億元，且有高度限制即要和水務局申請水文治理等相關作業，費用高又費時，緩不濟急。因此鐵道局提供交維計畫時就要求環南地下道每階段只能封閉2車道、機車道維持，讓鐵道局有空間施工，一半完成後再換另一半，並且不同時封閉振興西路地下道。