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桃園漁港維護費入不敷出收停車費補足？議員批沒配套

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
海螺館啟用後永安漁港人潮更多。圖／中壢區漁會提供
海螺館啟用後永安漁港人潮更多。圖／中壢區漁會提供

桃園市農業局為推動漁港多功能使用，且兼具觀光休閒功能，陸續投入相關資源協助改善漁港內魚貨直銷中心整體環境、漁港周遭環境綠美化，每年編列數百萬元漁港維護經費提升漁港整體環境品質。

不過審計處發現農業局近4年度（2020至2023年）編列竹圍及永安漁港機能、魚市場、活動中心及直銷中心等維護經費2368萬餘元，收支短絀1875萬餘元，等於每年都要編列預算支應不足費用。加上遊艇碼頭投入上億元興建4個碼頭區，也因為落實工程規畫設計、監督而無法使用，連帶影響漁港維護費的回收，原先預估年租金收入數百萬元恐怕也會隨著停用沒著落，必需落實改善包括規畫停車收費，增加收入。

審計處也查過2017至2019年度因兩漁港相關收入不足以支應維護費用，3年收支短絀達1527萬餘元，而且2020年函請農業局，要求研擬漁港港區內的公有停車場收費機制，農業局回覆會邀請相關單位研議收費機制，但是截至去年底，2漁港港區內停車場仍遲未擬議收費機制。

農業局表示，漁港除了觀光還有漁民工作要進出，停車動線必須好好規畫，會盡快邀集相關單位討論停車場收費事宜。另外，目前竹圍漁港浮動（遊艇）碼頭仍有兩水域區停靠收費，前年還有290萬元收入，去年調漲停靠費也有420萬元收入。

市議員徐其萬指出，漁民和地方鄉親對市府不能提升漁港經濟也有一肚子怨言，以竹圍漁港為例，到現在還沒達到觀光漁港的等級，直銷中心建築老舊，連外道路狹窄，鄭文燦任內興建浮動碼頭，原本寄望能幫漁港升級，沒想到缺失一堆。

徐其萬說，竹圍漁港浮動碼頭A、D區在鄭文燦卸任前啟用沒多久就不能用，張善政上任後才曝露承包商水文調查沒落實，現C、D區又快撐不住，市府想把遊艇往漁港原有的碼頭停靠，但是這裡原本就有漁船，漁民和遊艇業者都怕發生擦撞賠償吵不完。另外，竹圍漁港在鄭文燦任內也委外做專業報告提升觀光，報告做好了就沒下文，很不應該。徐其萬強調，如果配套措施沒做好就要收停車費，必定助長違停的情形。

永安漁港是全國唯一的客家聚落漁港，客委會補助多項建設，中壢區漁會表示像海螺館啟用後，確實吸引不少遊客，不過停車場要收費必須有配套措施，讓漁民覺得方便，遊客認為值得，不能貿然實施導致觀光客卻步。

永安漁港假日的時候遊客多，停車場也停滿車輛。圖／中壢區漁會提供
永安漁港假日的時候遊客多，停車場也停滿車輛。圖／中壢區漁會提供
永安漁港直銷中心每到假日都有滿滿的消費者。圖／中壢區漁會提供
永安漁港直銷中心每到假日都有滿滿的消費者。圖／中壢區漁會提供

漁民 碼頭 遊艇

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