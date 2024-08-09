桃園航空城地主反區段徵收勝訴 市府：不影響整體開發

桃園航空城開發案2020年開啟徵收程序時，大園區兩位地主不願意土地被徵收，公告期間就提異議但未被採納，後續提出行政訴願、訴訟，高等行政法院昨天宣判，認為內政部未審酌公益、必要及比例原則，撤銷對兩人土地徵收的處分。

桃園市政府地政局表示，全案要看內政部是否上訴，如果不上訴就循都市計畫程序，地方政府報內政部都委會審議，通過核定後恢復原土地使用分區管制，如果影響原先開發區公共設施規畫，一樣循都計程序變更調整，不至於影響航空城整體開發計畫。

地政局指出，這次判決為個案，先前航空城蛋黃區也有1件類似的行政訴訟，法院同樣撤銷徵收處分，該案需地機關為民航局，內政部是核准機關也就是地主提行政訴訟的告訴對象，後來沒上訴，土地就恢復原使用分區管制。昨天宣判的案子在蛋白區，需地機為市政府，現在就看內政部是否上訴再決定後續的調整措施，徵收公告是2020年的事，航空城開發案目前就這兩件訴願案，按照公告和提訴願的期效，應不至於再有其他這類的訴訟。

媒體報導地主對判決顧及人民的權益感到欣慰。市府人員表示，政府辦理開發計畫、區段徵收必須、也一定會顧及整體公益和必要，不過法官認為也要考量個別的公義及是否必要，政府和法官在這方面看法明顯不同。

地政局說明，兩位地主的土地屬於非都市計畫的農牧用地，都有建築物，如果內政部不上訴，市府會依照都市計畫變更程序恢復原土地使用分區管制，地主的地原位置保留，原規畫案的公設施例如道路如果要調整，也會循都市畫程序變更。