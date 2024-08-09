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尋回苗栗海水浴場早年榮景 業者、公所改變策略求生存

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
竹南崎頂海水浴場承租業者李文明以「崎頂新樂園」之名經營已逾9年，以不同經營策略爭取商機。記者胡蓬生／攝影
竹南崎頂海水浴場承租業者李文明以「崎頂新樂園」之名經營已逾9年，以不同經營策略爭取商機。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣崎頂、通霄兩大海水浴場雖已沒落，但崎頂承租業者自尋生路和商機 ，通霄鎮公所也有開發露營區的目標，不願放棄活化的機會。今年縣府首次辦通霄沙雕節就為地方帶來大量觀光人潮，重現海水浴場早年榮景，地方也期待成為長遠發展，而非驚鴻一瞥。

苗栗縣長鍾東錦強調，沙雕節明年一定續辦，還要擴大規模，要讓沙雕節成為通霄的一大觀光品牌，沙雕創作要從15座增加到20座，場內軟硬體設施也將爭取經費整體改善，加強供水、供電，拆除重建場內既有大型建築，提高對遊客服務。

竹南崎頂海水浴場承租業者李文明以「崎頂新樂園」之名經營已逾9年，第二期5年租約明年將到期，是否會再爭取續租，他表示還要再評估。

李文明說，第一期5年租約是他和幾個股東合作經營，但其他人後來都退出，由他一人獨自經營，承租範圍包括旅館部、餐廳、國際演藝廳及周邊土地，先前曾引進俄羅斯、烏克蘭的馬戲團駐園表演，場內人員多達7、80人，馬戲團招攬遊覽車團客，但表演久了畢竟會彈性疲乏。

因此他改變營運策略，推出「一泊三食」，藉人脈招徠社團、協會或學生營隊，客源以桃園以北為主；園區前的苗栗綠光海風自行車道前幾年已與新竹17公里海岸線串連，他看準商機推出自行車租借，還有入園門票百元抵消費喝咖啡的加值服務。

「前兩年的疫情反而讓園區開了一條活路！」他說，旅館部有30間4人套房，還有團體房，且有獨立空調，符合防疫旅館的條件，成為縣內少數的一、二家防疫旅館，雖有客源，但工作人員都相當辛苦，必須穿著防護衣服務。

通霄海水浴場條件佳，但保安林帶要解編有難度，鎮公所目標在園內鎮有地爭取開辦合法露營區，未來如開辦成功，可結合通霄白沙屯拱天宮、日落大道、心形公路 、通霄神社等熱門景點，帶動鎮內觀光旅遊發展。

苗栗縣通霄海水浴場林帶廣闊，還有前兩年留下的地景創作，今年首辦的通霄沙雕藝術節，迎來眾多遊客觀賞。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣通霄海水浴場林帶廣闊，還有前兩年留下的地景創作，今年首辦的通霄沙雕藝術節，迎來眾多遊客觀賞。記者胡蓬生／攝影
崎頂新樂園大門前就有綠光海風自行車道路線，竹苗地區騎車遊客不少。記者胡蓬生／攝影
崎頂新樂園大門前就有綠光海風自行車道路線，竹苗地區騎車遊客不少。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年首辦的通霄沙雕藝術節，迎來眾多遊客觀賞、拍照留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年首辦的通霄沙雕藝術節，迎來眾多遊客觀賞、拍照留念。記者胡蓬生／攝影
崎頂海水浴場旅館部有30間4人房，還有團體房可供遊客一泊三食，配合遊客人數，可免費升級成雙人房。記者胡蓬生／攝影
崎頂海水浴場旅館部有30間4人房，還有團體房可供遊客一泊三食，配合遊客人數，可免費升級成雙人房。記者胡蓬生／攝影
崎頂新樂園大門前就有綠光海風自行車道路線，竹苗地區騎車遊客不少。記者胡蓬生／攝影
崎頂新樂園大門前就有綠光海風自行車道路線，竹苗地區騎車遊客不少。記者胡蓬生／攝影
崎頂海水浴場旅館部、餐廳由業者承租，園區目前主打「 一泊三食」。記者胡蓬生／攝影
崎頂海水浴場旅館部、餐廳由業者承租，園區目前主打「 一泊三食」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年首辦的通霄沙雕藝術節，迎來眾多遊客觀賞、拍照留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年首辦的通霄沙雕藝術節，迎來眾多遊客觀賞、拍照留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年首辦的通霄沙雕藝術節，迎來眾多遊客觀賞、拍照留念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年首辦的通霄沙雕藝術節，迎來眾多遊客觀賞、拍照留念。記者胡蓬生／攝影
竹南崎頂海水浴場委外經營業者以「崎頂新樂園」為名，主打「一泊三食」。記者胡蓬生／攝影
竹南崎頂海水浴場委外經營業者以「崎頂新樂園」為名，主打「一泊三食」。記者胡蓬生／攝影

沙雕 海水浴場 露營區

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