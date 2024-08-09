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竹苗4水庫滿庫 10月前不缺水

聯合報／ 記者胡蓬生張裕珍／新竹報導

凱米颱風過後，新竹、苗栗各水庫蓄水情形大好，其中寶山、寶二、鯉魚潭等重要水庫都已滿庫，鯉魚潭鋸齒堰持續溢流、寶二水庫溢流堰今年完成加高1.35公尺後，也將於今天首現溢流美景，永和山水庫蓄水率則控制在99％。竹苗4座重要水庫幾乎全滿，保守估計到10月都可確保供水無虞。

新竹寶山、寶二水庫連日來蓄水率都維持100％，苗栗永和山水庫雖設有溢流口，但從田美攔河堰引水入庫，必須支付農田水利署費用，往年為成本考量，鮮少讓蓄水溢流，蓄水率控制在99％。

自來水公司三區管理處指出，寶山、永和山水庫是水公司轄管，分別從頭前溪、中港溪引水，可控制進水量和水質，因淤沙少，水庫壽命也較長；目前整個大新竹地區每天供水量需求約60萬噸。

管理寶二水庫的水利署北區水資源分署說，寶二水庫從7月29日以來滿庫，連日來持續監測蓄水情形與上游入流量，預計今早10點左右溢流。也是寶二水庫今年加高溢流堰1.35公尺以來首度溢流。

另，鯉魚潭水庫供應苗栗、台中、北彰化用水，昨持續滿庫水位，獨特的鋸齒堰續出現溢流，吸引愛好攝影者取景。鯉魚潭水庫除從上游景山溪進水，卓蘭水電廠從士林壩引大安溪水發電，最近都滿載發電，水源都進入水庫，是水庫主要進水來源。

新竹 水庫 永和

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