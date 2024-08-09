新竹球場鑑定 下月初揭曉

新竹市立棒球場工程缺失改善因法院裁定「保全證據」停滯數月，棒球場工程統包商巨佳營造委託的台灣省結構工程技師公會，昨天首度進場會勘，技師除目視檢視外，另要求統包商一周內補交結構資料，才能進一步測算鑑定。新竹市府請公會盡快完成鑑定作業，公會承諾9月初完成。

新竹市立棒球場包含土壤、排水都有缺失，竹市府原擬4月自行移除棒球場覆土，但巨佳營造3月向法院聲請保全證據，法院3月29日裁定准由台灣省結構工程技師公會勘驗，就棒球場覆土載重現況是否符合結構安全，若不符合，會再鑑定須移除多少超重覆土等事項。

但從法院裁定後迄今4個月，鑑定無具體進展，竹市府日前向新竹地院請求應限期完成鑑定，以利盡速進場移除覆土，法院認為相關單位並無刻意拖延，加上尊重鑑定專業，6日駁回竹市府聲請。

受委託的台灣省結構技師公會昨天初勘，市府工務處、巨佳營造都派代表參與。代理市長邱臣遠說，希望藉會勘加速棒球場改善進度，會勘鑑定結果提供作為法院判定參考，「我想（會勘）是一個重要的依據程序」。

竹市工務處認為，市府去年8月起就多次要求巨佳應委託第三方公正單位鑑定，但巨佳不斷拖延鑑定時程，市府今年4月自行委託的高雄市結構技師公會鑑定結果出爐，顯示球場「不符合法規要求」，巨佳卻拖延到7月19日才向台灣省結構技師公會繳交鑑定費用，昨天才首度舉辦初勘。

鑑定報告何時出爐？省結構技師公會昨承諾45天內提交鑑定結果，最快9月2日鑑定結果就會出爐。竹市府指出，尊重公會專業，期待鑑定單位本於專業與公正，履行技師職責，提出符合法規要求的鑑定報告。