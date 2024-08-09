防噪音 桃園增3大節日管制放鞭炮

農曆七月鬼門開，中元普度祭儀常有燃放鞭炮煙火，但燃放時間太晚恐成噪音擾民，桃園市今年農曆過年期間就接獲388件煙火妨害安寧通報；環保局最近修訂噪音管制規定，春節、中元、中秋等3大節與特殊民俗活動凌晨2時至上午8時禁燃鞭炮，並發文建請中央修法提高罰鍰，遏止噪音。

桃園市政府管制深夜燃放鞭炮以往僅針對平日夜晚時段，春節、中元、中秋、國慶日和特殊民俗活動如迎神遶境則不在此限，但仍有不少民眾三更半夜還在公園放煙火，影響地方安寧。尤其今年農曆春節深夜燃放爆竹煙火層出不窮，警消勸導疲於奔命。

桃園市環保局近日修正桃園市噪音管制公告項目，除清明、端午節慶活動多在白天不納入管制外，春節、中元、中秋等3大重要節日都禁止在凌晨2點到上午8點放煙火，有特殊需求者經事業主管機關同意不受此限，違者依噪音管制法最少可罰3千元。

「將心比心，誰也不想休息時被打擾。」桃園龍德宮總幹事周文麗說，龍德宮配合政府提倡環保，每年遶境進香的起轎時間已從晚上11時逐步提前至晚上9時，若有重要科儀無法避免放鞭炮，除了提前申請，也會讓附近鄰里周知。

關注此議題的市議員許家睿也認同市府作法，但環保稽查人員抓噪音違規不容易，建議市府比照基隆加重製造噪音、妨害安寧的罰鍰，以達嚇阻效用。

桃園市環保局指出，修正案最快月底公告上路，近日已陸續拜訪宮廟宣導，但調高罰鍰必須修法，已發文建請中央環境部評估。

台中市環保局指出，中市夜間噪音管制時段為晚上10時到隔天早上8時，不分平假日夜間禁止燃放爆竹。台中市環保局今年到7月共接獲鞭炮擾民陳情250件，已裁處2件共罰9千元。

環保局也說明，中市目前針對農曆春節、元宵、清明、端午、中元節等民俗節日，夜間可以燃放鞭炮，特殊民俗活動如遶境或重大活動如國慶焰火等，事先經主管機關消防局核准，也不受限制。