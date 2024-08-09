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苗栗崎頂、通霄海水浴場 淪危險水域

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣今年首辦通霄沙雕藝術節，眾多遊客觀賞，讓海浴場迎來久違的榮景。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今年首辦通霄沙雕藝術節，眾多遊客觀賞，讓海浴場迎來久違的榮景。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣崎頂、通霄海水浴場曾是國人盛夏戲水游泳的熱門去處，隨著遊憩形態多元化，加上沙岸地貌變遷或保安林法規限制，2處紛紛立起「危險水域」警告牌，成了游不了泳的海水浴場。不過，沒落多時的通霄海水浴場今年意外因沙雕節聲名大噪，迎來活化生機。

竹南的崎頂海水浴場開闢於日治時期，風光一時，十多年前颱風後，整個沙灘消失，只留下無數礫石，雖然下場颱風又把沙灘帶了回來，但沙岸地貌大改變，讓海水浴場無以為繼。

苗栗縣崎頂海水浴場的沙灘如今處處有礫石，已失去海水浴場的功能。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣崎頂海水浴場的沙灘如今處處有礫石，已失去海水浴場的功能。記者胡蓬生／攝影

通霄海水浴場堪稱全台條件最好的海水浴場，但通霄鎮公所委外經營不易，甚至找不到救生員，乾脆全年免費開放，但遊客只能觀海踏浪、不能下水游泳，岸邊還矗立「危險水域」牌面，場景尷尬。

通霄、崎頂海水浴場內有大片保安林帶，早年業者或鎮公所搭建的設施成為違建被拆除；曾有崎頂海水浴場承租業者在颱風後發現倒木，想幫忙清理砍除，被林務人員警告法辦，業者不敢再碰觸保安林「禁區」。

海水浴場有名無實，成為地方燙手山芋。不過，苗栗縣文觀局今年暑假首度在通霄海水浴場辦沙雕藝術節，假日吸引大批人車，老鎮民興奮，彷彿回到數十年前的「榮景」。鎮長張可欣認為「地方發展不能等」，將爭取資源改造通霄海水浴場。

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