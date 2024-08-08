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蘇俊賓赴2024亞太永續博覽會分享桃園淨零 日本北九州市盼城市交流

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
蘇俊賓還自己繪圖說明碳排放的結構在不同面向會有不同的呈現結果。圖／桃園市環保局提供
蘇俊賓還自己繪圖說明碳排放的結構在不同面向會有不同的呈現結果。圖／桃園市環保局提供

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往台北世貿出席2024亞太永續博覽會，以「桃園x淨零全局觀」為主題，分享桃園市如何透過跨域思維及提出複合式減碳解方，為2050桃園淨零布局。會中蘇俊賓也與日本北九州市副市長大庭千賀子，針對城市減碳議題交流與經驗分享。

大庭千賀子對於桃園分享的碳排考量作為城市發展上位政策，表示印象深刻，主動表示期待兩個城市能進一步的交流。

蘇俊賓表示，碳排的組成，各面向之間從來都不是獨立事件，而是彼此相互牽連，並不適合用條列式的解方來解決條列式問題，所以在規畫淨零策略時應該要有全局觀。為了能清楚解釋此概念，他還嘗試以手繪圖來做說明，碳排放的結構在不同面向會有不同的呈現結果，每一個決策影響會是不同面向的碳排總量。為此，桃園需要用上位思維的複合解方面對城市的未來發展，及可能面臨的排碳問題。

蘇俊賓進一步舉例，在新市鎮開發時，先以大眾運輸導向（TOD）概念規畫，確定交通路網後劃定各個分區，引進低汙染、低碳排企業進駐，考量生活需求規畫學校、醫院等公共設施，利用公車路網、共享運具等補齊交通路網，使都市的發展型態、土地分區使用模式與大眾公共運輸的整合，是強調以人為本的宜居環境。

日本北九州副市長大庭千賀子也在會中分享「北九州的願景探索：運用前瞻價值觀，實現環境、經濟和社會之間的平衡」，指出北九州市不僅是日本海上交通要衝，更是重要的物流都市，也藉鋼鐵工業而確立了工業都市的發展地位，現在也面臨工業轉型科技、服務導向，同時具備好幾個發展中心。

蘇俊賓認為這都是與桃園極其類似的型態，所以桃園市和北九州兩個城市今天針對淨零及城市的前瞻發展，交換彼此作為和策略發展經驗，未來也將有機會進行更深度的城市交流。

環保局指出，桃園市是資源化重鎮，許多重要的資源化公司都在桃園生根，在面對全球淨零目標，桃園必須走在最前端，桃園市也成功利用AI科技整合各局處資源，提升稽查效率以及為民服務品質，例如環保局推出全球首創「AI環境污染辨識系統」，將科技結合城市環境治理，並以「永續淨水AI水色辨識」、「施工揚塵智慧灑水系統」獲得今年「台灣永續行動獎」1金1銀殊榮，以創新策略實踐SDGs永續發展目標，充分展現桃園永續發展量能。

環保局表示，今年亞太永續博覽會桃園館以Recycle（循環回收）、Reuse（物盡其用）、Reduce（減少使用）3R為核心，打造100%可回收的展覽裝置，總減碳量達5601公斤，相當於為地球種下超過300棵樹，展現桃園跨界合作的永續理念，共同實踐SDGs永續發展目標，同時展館規畫精彩的永續啟航導覽活動，以及安排限定永續再生工作坊，將廢棄瓶蓋創意變身，製成可愛的海龜鑰匙圈，從選料、塑形到成品，帶領民眾親自參與資源再生的歷程，歡迎民眾到桃園館參觀體驗，讓每一個小小的行動，匯聚成改變世界的永續力量

蘇俊賓以圖表說明碳排的組成，各面向之間從來都不是獨立事件。圖／桃園市環保局提供
蘇俊賓以圖表說明碳排的組成，各面向之間從來都不是獨立事件。圖／桃園市環保局提供
蘇俊賓和市府團隊出席「2024亞太永續博覽會」，以「桃園 x 淨零全局觀」為主題，分享桃園市如何透過跨域思維及提出複合式減碳解方案。圖／桃園市環保局提供
蘇俊賓和市府團隊出席「2024亞太永續博覽會」，以「桃園 x 淨零全局觀」為主題，分享桃園市如何透過跨域思維及提出複合式減碳解方案。圖／桃園市環保局提供

AI 桃園 永續 淨零 減碳 蘇俊賓

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