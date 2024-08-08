蘇俊賓赴2024亞太永續博覽會分享桃園淨零 日本北九州市盼城市交流

桃園市副市長蘇俊賓今日下午前往台北世貿出席2024亞太永續博覽會，以「桃園x淨零全局觀」為主題，分享桃園市如何透過跨域思維及提出複合式減碳解方，為2050桃園淨零布局。會中蘇俊賓也與日本北九州市副市長大庭千賀子，針對城市減碳議題交流與經驗分享。

大庭千賀子對於桃園分享的碳排考量作為城市發展上位政策，表示印象深刻，主動表示期待兩個城市能進一步的交流。

蘇俊賓表示，碳排的組成，各面向之間從來都不是獨立事件，而是彼此相互牽連，並不適合用條列式的解方來解決條列式問題，所以在規畫淨零策略時應該要有全局觀。為了能清楚解釋此概念，他還嘗試以手繪圖來做說明，碳排放的結構在不同面向會有不同的呈現結果，每一個決策影響會是不同面向的碳排總量。為此，桃園需要用上位思維的複合解方面對城市的未來發展，及可能面臨的排碳問題。

蘇俊賓進一步舉例，在新市鎮開發時，先以大眾運輸導向（TOD）概念規畫，確定交通路網後劃定各個分區，引進低汙染、低碳排企業進駐，考量生活需求規畫學校、醫院等公共設施，利用公車路網、共享運具等補齊交通路網，使都市的發展型態、土地分區使用模式與大眾公共運輸的整合，是強調以人為本的宜居環境。

日本北九州副市長大庭千賀子也在會中分享「北九州的願景探索：運用前瞻價值觀，實現環境、經濟和社會之間的平衡」，指出北九州市不僅是日本海上交通要衝，更是重要的物流都市，也藉鋼鐵工業而確立了工業都市的發展地位，現在也面臨工業轉型科技、服務導向，同時具備好幾個發展中心。

蘇俊賓認為這都是與桃園極其類似的型態，所以桃園市和北九州兩個城市今天針對淨零及城市的前瞻發展，交換彼此作為和策略發展經驗，未來也將有機會進行更深度的城市交流。

環保局指出，桃園市是資源化重鎮，許多重要的資源化公司都在桃園生根，在面對全球淨零目標，桃園必須走在最前端，桃園市也成功利用AI科技整合各局處資源，提升稽查效率以及為民服務品質，例如環保局推出全球首創「AI環境污染辨識系統」，將科技結合城市環境治理，並以「永續淨水AI水色辨識」、「施工揚塵智慧灑水系統」獲得今年「台灣永續行動獎」1金1銀殊榮，以創新策略實踐SDGs永續發展目標，充分展現桃園永續發展量能。