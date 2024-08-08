省結構技師公會初勘 新竹棒球場鑑定最快下月初出爐

台灣省結構技師公會今天在新竹棒球場營造統包商巨佳營造委託下，首次派專業技師到球場會勘，不過因資料不齊全，現場並沒有實際測量鑑定，公會要求統包商一周內補交相關結構資料，市府也同步請公會盡快完成鑑定、公布報告。

新竹市府表示，尊重公會專業，公會已承諾從巨佳繳交鑑定費的7月19日起算45天後會提供鑑定結果，即9月2日完成鑑定作業，期盼公會本於專業與公正，履行技師職責，提出符合法規要求的鑑定報告。

台灣省結構技師公會今派專業技師首次到新竹棒球場，會同統包商巨佳營造、市府工務處、教育處、體育場等單位共同會勘，除了了解球場覆土體量、地下停車場結構，另要求巨佳營造在一周之內提供相關營建資料，以利鑑定作業進行。

新竹市府工務處表示，市府在今年4月24日就已委託高雄市結構技師公會審查，經45天完成審查後，審查結果為結構計算不符合法規要求。今天又由巨佳營造，再委託台灣省結構技師公會審查，市府尊重統包商權益。