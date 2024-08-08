關注高負荷家庭照顧者壓力紓解 竹縣推「眉好竹意」

6月底新竹縣0到15歲的兒童及青少年已有9萬6833人，是台灣少數人口正成長的縣市，竹東區社會福利服務中心為協助高負荷家庭紓壓，特別規畫「眉好竹意」親子紓壓活動，即日起至10月共舉辦12場次，透過手作、專題講座及主題課程帶領大家學習紓壓方式，縣府歡迎民眾參加，學習減壓並調劑生活。

縣長楊文科指出，除兒少及青少年人口成長，全縣65歲以上長者有8萬4362人，同時也面臨高齡社會的挑戰。縣府重視老中青幼健康照顧、家庭親子互動及高負荷照顧家庭相關議題，希望通過多元活動為家庭帶來新力量，增進親子關係，幫助主要照顧者以正向態度面對生活挑戰。

縣府強調，「眉好竹意」親子紓壓結合在地社區協會的場地與人力，透過熟悉的村里長或有經驗的居民支持，更能發揮效果，希望讓高負荷照顧者獲喘息，舒緩照顧壓力，將合適的服務逐步推進家中。

活動規畫由專業心理師帶領，運用藝術媒材如芳香精油、牌卡、手作彩繪等，幫助參與者緩解壓力源。參與者從中學習檢視自身壓力來源，提升面對問題的態度和自我放鬆能力。同時通過親子共同創作，增進互動與協力。讓家長靜下心來聆聽孩子的聲音，促進親子關係。