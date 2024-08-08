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關注高負荷家庭照顧者壓力紓解 竹縣推「眉好竹意」

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
「眉好竹意」運用藝術媒材如芳香精油、牌卡、手作彩繪等，幫助參與者緩解壓力源。圖／新竹縣政府提供
「眉好竹意」運用藝術媒材如芳香精油、牌卡、手作彩繪等，幫助參與者緩解壓力源。圖／新竹縣政府提供

6月底新竹縣0到15歲的兒童及青少年已有9萬6833人，是台灣少數人口正成長的縣市，竹東區社會福利服務中心為協助高負荷家庭紓壓，特別規畫「眉好竹意」親子紓壓活動，即日起至10月共舉辦12場次，透過手作、專題講座及主題課程帶領大家學習紓壓方式，縣府歡迎民眾參加，學習減壓並調劑生活。

縣長楊文科指出，除兒少及青少年人口成長，全縣65歲以上長者有8萬4362人，同時也面臨高齡社會的挑戰。縣府重視老中青幼健康照顧、家庭親子互動及高負荷照顧家庭相關議題，希望通過多元活動為家庭帶來新力量，增進親子關係，幫助主要照顧者以正向態度面對生活挑戰。

縣府強調，「眉好竹意」親子紓壓結合在地社區協會的場地與人力，透過熟悉的村里長或有經驗的居民支持，更能發揮效果，希望讓高負荷照顧者獲喘息，舒緩照顧壓力，將合適的服務逐步推進家中。

活動規畫由專業心理師帶領，運用藝術媒材如芳香精油、牌卡、手作彩繪等，幫助參與者緩解壓力源。參與者從中學習檢視自身壓力來源，提升面對問題的態度和自我放鬆能力。同時通過親子共同創作，增進互動與協力。讓家長靜下心來聆聽孩子的聲音，促進親子關係。

縣府社會處歡迎縣內高照顧負荷家庭報名，共同營造健康、和諧的家庭氛圍。活動資訊可參閱竹東區社福中心臉書粉專或洽竹東區社會福利服務中心，電話03-5100818#15。

「眉好竹意」運用藝術媒材如芳香精油、牌卡、手作彩繪等，幫助參與者緩解壓力源。圖／新竹縣政府提供
「眉好竹意」運用藝術媒材如芳香精油、牌卡、手作彩繪等，幫助參與者緩解壓力源。圖／新竹縣政府提供

壓力 楊文科 親子關係

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