奧運熱！桃市圖辦主題書展 加碼推樂天桃猿主場球票

2024巴黎奧運，台灣羽球好手「麟洋配」在男雙羽毛球項目中勇奪金牌，舉國歡騰。桃園市立圖書館趁勢推出活動，即日起至8月17日舉辦奧運主題書展，同時也與中職球團樂天桃猿隊合作，8月底前只要報名參加市圖舉辦的活動，就能獲得門票100元折價券，甚至兌換免費門票。

市圖表示，此次書展將展出豐富多樣的奧運相關書籍，包括奧運金牌選手李洋自傳「夢想前場：李洋」、熱血羽球漫畫「羽球王子」、教導如何預防運動傷害的「物理治療師教你 打球受傷怎麼辦」。奧運會歷史、運動員傳記、運動訓練指南以及運動心理學等書籍。參展書籍不僅涵蓋各大運動項目，還特別介紹了羽毛球項目，讓讀者更深入了解這項體育運動的魅力與挑戰。

此外，市圖也與樂天桃猿隊合作，加碼推出多項優惠。首先，即日起至8月底前，只要報名參加桃園市立圖書館和所屬分館任何一場活動，即可獲得1張主場例行賽門票100元折價券；若再使用閱讀存摺10點，更能兌換1張全額免費兌換券，每卡限換2張。

而為推廣親子共讀，市圖自16日起也推出14場「棒球場的老鼠」親子分享會，邀請繪本作家許增巧，引導孩子們輕鬆認識棒球，報名成功並全程上完課的民眾，即可獲得「棒球場的老鼠」繪本1冊及2024年樂天桃猿隊主場例行賽內野門票兌換券2張。