竹苗四大水庫幾乎全部滿庫 但只有這座「敢」溢流

凱米颱風過後，新竹、苗栗各水庫蓄水情況都受益，其中寶山、寶二、鯉魚潭等重要水庫都已滿庫，永和山水庫控制在99%，四座重要水庫幾乎全滿，保守估計到10月都可確保供水無虞。

新竹寶山、寶二水庫連日來蓄水率都維持100%，今天上午水情仍維持滿庫，有效蓄水量分別為503.5萬噸（立方公尺）、3279.94萬噸，苗栗永和山水庫2965.51萬噸，除供應竹南、頭份用水，也協助供應部分新竹地區民生及工業用水。

自來水公司三區管理處指出，寶二水庫為水利署管轄，寶山、永和山水庫是水公司轄管，這3座水庫都是離槽式水庫，分別從頭前溪、中港溪引水，可控制進水量和進水的水質，因淤沙少，水庫壽命也較長；目前整個大新竹地區每天供水量需求約60萬噸。

永和山水庫設有溢流口，但從田美攔河堰引水入庫，必須支付農田水利署費用，往年為成本考量，數十年來幾乎都不曾讓蓄水溢流，去年9月間為排除藻類滋生，首度讓蓄水短暫溢流出庫，讓攝影工作者見了都感驚奇。

鯉魚潭水庫供應苗栗、台中、北彰化地區用水，上午蓄水量仍超過300公尺的滿庫水位，獨特的鋸齒堰持續出現溢流，也吸引愛好攝影者取景。這波溢流從7月25日左右開始，由於水庫進水大於供水，溢流情況還會持續。