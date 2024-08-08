快訊

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

誇張！錢包不見報案…中壢貪警竟套她提款卡密碼盜領近10萬

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

竹苗四大水庫幾乎全部滿庫 但只有這座「敢」溢流

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
苗栗鯉魚潭水庫鋸齒堰已溢流多天，吸引許多攝影愛好者前往取景。聯合報系資料照片
苗栗鯉魚潭水庫鋸齒堰已溢流多天，吸引許多攝影愛好者前往取景。聯合報系資料照片

凱米颱風過後，新竹、苗栗各水庫蓄水情況都受益，其中寶山、寶二、鯉魚潭等重要水庫都已滿庫，永和山水庫控制在99%，四座重要水庫幾乎全滿，保守估計到10月都可確保供水無虞。

新竹寶山、寶二水庫連日來蓄水率都維持100%，今天上午水情仍維持滿庫，有效蓄水量分別為503.5萬噸（立方公尺）、3279.94萬噸，苗栗永和山水庫2965.51萬噸，除供應竹南、頭份用水，也協助供應部分新竹地區民生及工業用水。

自來水公司三區管理處指出，寶二水庫為水利署管轄，寶山、永和山水庫是水公司轄管，這3座水庫都是離槽式水庫，分別從頭前溪、中港溪引水，可控制進水量和進水的水質，因淤沙少，水庫壽命也較長；目前整個大新竹地區每天供水量需求約60萬噸。

永和山水庫設有溢流口，但從田美攔河堰引水入庫，必須支付農田水利署費用，往年為成本考量，數十年來幾乎都不曾讓蓄水溢流，去年9月間為排除藻類滋生，首度讓蓄水短暫溢流出庫，讓攝影工作者見了都感驚奇。

鯉魚潭水庫供應苗栗、台中、北彰化地區用水，上午蓄水量仍超過300公尺的滿庫水位，獨特的鋸齒堰持續出現溢流，也吸引愛好攝影者取景。這波溢流從7月25日左右開始，由於水庫進水大於供水，溢流情況還會持續。

鯉魚潭水庫管理中心表示，今天實際蓄水率為100.4%，水位達到300.1公尺，超過滿庫水位10公分，因此仍出現溢流；鯉魚潭水庫除了從上游景山溪進水，卓蘭水電廠從士林壩引大安溪水發電，最近都滿載發電，水源也都進入水庫，是水庫主要的進水來源。

新竹縣寶二水庫連日來蓄水率都維持100％，上午水情仍維持滿庫，但並未溢流。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶二水庫連日來蓄水率都維持100％，上午水情仍維持滿庫，但並未溢流。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶二水庫連日來蓄水率都維持100％，上午水情仍維持滿庫，但並未溢流。記者胡蓬生／攝影
新竹縣寶二水庫連日來蓄水率都維持100％，上午水情仍維持滿庫，但並未溢流。記者胡蓬生／攝影

凱米颱風 新竹 水庫

延伸閱讀

影／凱米颱風排砂逾258萬噸 曾文水庫破迄今最高紀錄

影／霧社水庫武界壩開始洩洪 排砂去渾將到本周三結束

石門水庫酋長石夢幻草原沉水 再現滿水位遊湖美景色

石門水庫重回去年蓄滿水還小流量放水 二期稻灌溉穩了

相關新聞

驚悚影片瘋傳！台東伯朗大道電動車瞬間飄移「摔進田裡」 嬰孩噴飛網驚嚇

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上轉貼一段來自大高屏交通違規的影片並發文表示「太恐怖了！」在台東池上伯朗大道上，有一輛電動自行車疑似操作不當，失控摔進稻田裡，其中還有一名小寶寶。影片曝光，引發網友熱議，紛紛直呼：「我真的嚇瘋！」

注意！西南風水氣增 粉專：今天深夜起南台灣有大雨

注意，南台灣要下大雨了。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西南風水氣增，南台灣要下大雨了。

7月國道5事故奪6命 喝水、看手機分心駕駛皆為主因

交通部高速公路局統計，今年7月國道共發生5起A1交通事故，造成6人死亡，7人受傷；其中有3件屬追撞；分析歷次造成追撞事故...

Google Pixel 9系列價格曝光！這款驚漲6510元 預購禮「加量不加價」超讚

Google在台灣時間8月14日凌晨1點舉辦「Made by Google」發表會，將推出全新Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL和Pixel 9 Pro Fold等4款手機，繼Pixel 9 Pro Fold意外地在台灣星巴克野生捕獲後，如今又曝光Pixel 9系列相關定價、其中有一款看似未漲價，但其實漲了6510元，引起熱議。

衛福部辦「心衛共識營」備戰年底精神衛生法上路

衛福部今起辦理一年一度「整合型心理健康工作計畫暨社區心理衛生中心人員共識營」，邀請全國各縣市精神衛生行政人員，也為年底「...

竹苗四大水庫幾乎全部滿庫 但只有這座「敢」溢流

凱米颱風過後，新竹、苗栗各水庫蓄水情況都受益，其中寶山、寶二、鯉魚潭等重要水庫都已滿庫，永和山水庫控制在99％，四座重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。