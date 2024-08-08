竹縣竹東8里8月14日停水11小時 影響9352戶

台灣自來水公司今天表示，為穩定新竹縣竹東地區供水，將辦理改善作業，竹東鎮8個里14日上午9時起停水11個小時，影響9352戶，提醒用戶留意並提早儲水備用。

台灣自來水公司今天發布訊息指出，為穩定竹東地區供水辦竹東所分區計量管網委外建置及改善作業，在8月14日的上午9時起至晚上8時停水，共停水11個小時，停水戶數9352戶。

自來水公司說，停水區域包含竹東鎮上館里、大鄉里、雞林里、東華里、東寧里、南華里、中山里、中正里等及附近用戶。

自來水公司表示，水壓降低期間，應關閉抽水機電源，慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。

自來水公司指出，建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間應將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸汙染發生。