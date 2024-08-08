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照顧2行動不便親人 鄭玉歲獲頒模範父親弭平遺憾

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
70歲的鄭玉歲（右5）獲頒桃園市楊梅區模範父親。記者翁唯真／攝影
70歲的鄭玉歲（右5）獲頒桃園市楊梅區模範父親。記者翁唯真／攝影

70歲的鄭玉歲過去在鐵道管理局工作，快20年前太太因病行動不便，留職停薪半年照顧，最後提早10年退休，全心照料太太。而小他3歲的弟弟未婚，30年前中風，他也出錢讓弟弟住在安養院。鄭說，過去沒得過模範勞工，今獲頒模範父親感到開心。

今為8月8日父親節，桃園市楊梅區公所表揚楊梅區44位模範父親，桃園市秘書長溫代欣表示，父親是生活中強大的靠山，也無私替家庭奉獻，祝福各位得獎的父親，父親節快樂。

鄭玉歲的太太快20年前因病導致行動不便，當時在鐵管局工作的他，立刻留職停薪半年，陪太太去醫院並照顧生活起居，當時已是局長秘書的他，因工作時間較長，經過評估毅然決然的提早10年退休，全心照料太太。

鄭玉歲除了太太外，還有中風的弟弟，因無法工作住在安養院，每月固定的開銷也由他負責。

鄭玉歲說，以前孩子小，不過工作時間相對正常，陪孩子時間多，後來孩子大了也能幫上不少忙。過去忙碌工作未獲模範勞工，今榮獲模範父親也算是給予他肯定，弭平心中缺憾，真的相當開心。

鄭玉歲現在退休，不過生活也相當精彩，於社區工藝書法課擔任10年以上授課老師，主動製作市府宣導政令海報，推廣在地木球運動，分享全民健康資源，推廣在地平價蘭花養殖與技術及客語文化等不遺餘力。

家人 父親節

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