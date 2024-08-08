桃園4成照顧長照者為男性 衛生局提醒善用資源減輕負荷

桃園市衛生局統計，市民使用長照服務有近3萬1000人，主要照顧者有4成是男性，可能身兼父親、兒子及女婿，身為家庭經濟支柱又要擔負多角色責任重，呼籲撥打1966申請長照服務，讓長照服務成為得力助手，減輕照顧負荷壓力，也可以適時獲得喘息。

衛生局舉例王先生因為要照顧年邁的雙親而離開職場，兩位長者都因跌倒造成身體狀況改變，王先生即便是在家全職照顧，也無法負荷，於是向衛生局申請長照服務，由居服員到家協助照顧兩位長者日常生活包括洗澡及準備餐食，並安排物理治療師訓練身體活動技巧，希望長者有機會恢復自我照顧能力。

王先生表示，這1年多來長期照顧管理中心幫助申請居家服務、專業服務以及喘息服務，尤其專業服務對母親幫助很大，提升母親的步行能力及穩定度，由原本行走搖晃的步態，到能正確使用助行器於家中安全行走；而喘息服務也因居服員協助，使他不再獨自承擔照顧壓力，在雙親生活自理能力逐漸回復後，不再需要密集的照顧，他也期待可再重返職場。

衛生局提醒，身為主要照顧者的民眾，可善用長照服務資源，例如照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善以及喘息服務，不僅減輕照顧負擔，也能提升被照顧者及主要照顧者的生活品質。此外，聘有外籍看護工的家庭，除了照顧服務外，也可使用長照服務及短期替代照顧服務，於喘息服務外再提供短期照顧服務，1年累積可達52天。

有關長照服務流程等訊息，可至桃園市政府衛生局長期照護網站，或於上班時間撥打1966洽詢有專人服務，也可至各區公所、衛生所、照管分站申請。