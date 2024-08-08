苗縣苑裡古蹟古圳水門活化與再利用 13日召開說明會

苗栗縣苑裡鎮上館里靠近火炎山一帶被稱為水門，因為當地有條古老水圳，引入大安溪水灌溉使用，其中有引水、取水作用的水門，攸關灌溉作業是否順利，獨樹一幟的建構方式，更深具歷史意義，經地方爭取於2020年列為古蹟，苗栗縣政府文觀局為爭取文化資產活化與再利用，預計13日在農水署台中管理處山腳工作站舉辦說明會，歡迎民眾參加。

苑裡古圳水門為拱型石砌隧道，設有螺旋捲揚門板，以利於管理灌溉用水，其中，壩體為方石砌圳壁，圳路則是卵石砌圳壁，具有當時建築特色，仍可找到當時申請設置的日本總督府文件，文化資產身分不言可喻。

當地黃姓農友說，從小在水門頭長大，每逢農灌季節，別的地方農友可能還在為搶水大戰憂心，這裡引入的溪水經水門沿著渠道而下，奔流不息，就會讓當地農友們感到安心；到了枯水期，大人小孩結伴下到水渠裡「摸蜆」，更是兒時難忘的回憶。

觀光局表示，文化資產活化與再利用，除了需有專家學者的調查與建議，也需要與管理及使用機關、周邊居民進行溝通協調，因此舉辦說明會，以維護縣定古蹟，也盼透過說明會作為再利用意見交流，匯集民眾對於「苑裡圳舊水門」的歷史記憶，結合文獻爬梳、圖說等，詳實紀錄於調查研究計畫中，並於未來辦理修復工程時，能詳實呈現該建築物歷史風貌，充分展現文化資產價值。