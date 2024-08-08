快訊

離職理由說「不爽做了」可以嗎？過來人：台灣很小 去哪都會被知道

氣候委員會登場前童子賢再倡「核綠共存」 政院不埋單

新北鶯歌最大夜市來了 占地1200坪將試營運

苗縣苑裡古蹟古圳水門活化與再利用 13日召開說明會

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡古圳水門為拱型石砌隧道，壩體為方石砌圳壁，圳路則是卵石砌圳壁，具有當時建築特色。圖／苗栗縣政府文觀局提供
苑裡古圳水門為拱型石砌隧道，壩體為方石砌圳壁，圳路則是卵石砌圳壁，具有當時建築特色。圖／苗栗縣政府文觀局提供

苗栗縣苑裡鎮上館里靠近火炎山一帶被稱為水門，因為當地有條古老水圳，引入大安溪水灌溉使用，其中有引水、取水作用的水門，攸關灌溉作業是否順利，獨樹一幟的建構方式，更深具歷史意義，經地方爭取於2020年列為古蹟，苗栗縣政府文觀局為爭取文化資產活化與再利用，預計13日在農水署台中管理處山腳工作站舉辦說明會，歡迎民眾參加。

苑裡古圳水門為拱型石砌隧道，設有螺旋捲揚門板，以利於管理灌溉用水，其中，壩體為方石砌圳壁，圳路則是卵石砌圳壁，具有當時建築特色，仍可找到當時申請設置的日本總督府文件，文化資產身分不言可喻。

當地黃姓農友說，從小在水門頭長大，每逢農灌季節，別的地方農友可能還在為搶水大戰憂心，這裡引入的溪水經水門沿著渠道而下，奔流不息，就會讓當地農友們感到安心；到了枯水期，大人小孩結伴下到水渠裡「摸蜆」，更是兒時難忘的回憶。

觀光局表示，文化資產活化與再利用，除了需有專家學者的調查與建議，也需要與管理及使用機關、周邊居民進行溝通協調，因此舉辦說明會，以維護縣定古蹟，也盼透過說明會作為再利用意見交流，匯集民眾對於「苑裡圳舊水門」的歷史記憶，結合文獻爬梳、圖說等，詳實紀錄於調查研究計畫中，並於未來辦理修復工程時，能詳實呈現該建築物歷史風貌，充分展現文化資產價值。

古蹟 建築 文化資產 苗栗縣

延伸閱讀

大稻埕夏日節壓軸煙火七夕登場 芒果醬玖壹壹助陣

尋找台北5座舊城門 用腳走遍修復中古蹟

大稻埕終場480秒焰火 估12萬人次入場、道路擴大管制

苗栗苑裡斷電後恢復供電 不料多戶家中電器卻「掛了」

相關新聞

新竹棒球場能否重啟改善？ 邱臣遠：今天會勘是重要依據

新竹市府為移除新竹棒球場覆土，向法院請求盡速進場施工卻遭駁回，市府解釋是因尚未辦理會勘，今天將展開首次會勘。代理市長邱臣...

苗縣苑裡古蹟古圳水門活化與再利用 13日召開說明會

苗栗縣苑裡鎮上館里靠近火炎山一帶被稱為水門，因為當地有條古老水圳，引入大安溪水灌溉使用，其中有引水、取水作用的水門，攸關...

盼活化公墓土地…桃市鼓勵遷葬 納骨塔費用最高減收1萬

桃園市有多處已無需用的公墓用地，其中不乏禁葬多年卻遲未遷葬、進行用地變更而任其雜草叢生地段。為鼓勵民眾自行起掘遷葬，市府...

西濱公路玄寶大橋吊梁作業 自12日8點起全線中斷兩天

西濱公路（台61）苗栗路段明（9日）起至14日，因辦理路面測量作業及吊梁施工作業，分別有區段道路封閉及全面封閉，尤其是玄...

苗高鐵產專區 啟動通盤檢討解套

苗栗高鐵特定區縣有最後2筆產業專用區多達2.2萬餘坪土地，11年流標41次，縣府9月10日將辦第42次標售，同時啟動都市...

滯洪量不如高雄 桃市加強智慧管控

日前凱米颱風暴雨造成高雄市淹水，25座滯洪池遭質疑失效。桃園市轄管26座滯洪池，滯洪總量不如高雄，桃園市水務局昨宣布將開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。