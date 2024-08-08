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盼活化公墓土地…桃市鼓勵遷葬 納骨塔費用最高減收1萬

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市觀音區推動第6公墓新建納骨塔計畫，今天舉行開工典禮。記者朱冠諭／攝影
桃園市觀音區推動第6公墓新建納骨塔計畫，今天舉行開工典禮。記者朱冠諭／攝影

桃園市有多處已無需用的公墓用地，其中不乏禁葬多年卻遲未遷葬、進行用地變更而任其雜草叢生地段。為鼓勵民眾自行起掘遷葬，市府8月起實施減收納骨塔位費用，最高可減收達1萬元，盼進一步活化公墓土地再利用。

市府統計，全市145處公墓，74處禁葬，其中包括八德、平鎮、龍潭、龜山、蘆竹和楊梅區，多處公墓用地自2001年初即禁葬，卻遲未完成遷葬，也無法進行用地變更。

為鼓勵民眾自行起掘遷葬，市府近期修訂「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」及「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」。

民政局表示，市府8月1日起實施減收納骨塔位費用，替代遷葬補償費，最高減收費用可達1萬元。民眾只要從桃市列管禁葬公墓自行起掘遷葬，持起掘證明於公立納骨塔申請晉塔時提供，即可減收納骨塔位費用，進一步活化公墓土地再利用。

而人口約7萬5千人的桃園市觀音區，至今仍無公立納骨塔，為便利觀音市民就近追思，市府追加預算推動第6公墓新建納骨塔計畫，今天舉行開工典禮。

民政局長劉思遠表示，隨國人觀念及喪葬習慣改變，如今選擇土葬者僅占3%，入塔的需求倍增，觀音周圍行政區大園區、中壢區、楊梅區及新屋區皆有公立骨灰存放設施，唯獨觀音區尚未設置，考量日後公墓起掘、遷移需求，因此規畫興建納骨塔。

市長張善政表示，納骨塔工程總樓地板面積為2768.5平方公尺，規畫地上2層建物，設置祭祀大廳、神主牌區、骨骸櫃區、廁所及服務中心；工程預算為3億2985萬元，預計明年11月竣工，完工啟用後可提供近1萬8000個骨灰櫃位，盼工程如期如質完工，觀音鄉親最快可在後年清明時節追思親友。

桃園市觀音區推動第6公墓新建納骨塔計畫，今天舉行開工典禮。圖為完工示意圖。圖／桃園市民政局提供
桃園市觀音區推動第6公墓新建納骨塔計畫，今天舉行開工典禮。圖為完工示意圖。圖／桃園市民政局提供

公墓 桃園 納骨塔

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