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新竹棒球場能否重啟改善？ 邱臣遠：今天會勘是重要依據
新竹市府為移除新竹棒球場覆土，向法院請求盡速進場施工卻遭駁回，市府解釋是因尚未辦理會勘，今天將展開首次會勘。代理市長邱臣遠上午回應，希望藉今天會勘加速棒球場改善進度，提供作為法院判定，他說「今天我想是一個重要的依據程序」。
邱臣遠表示，尊重專業、結構技師的工程判斷，今天是第一次的會勘，新竹市府希望藉由今天的會勘，來加速法院相關判定，是否能推動相關球場改善期程。
新竹市府去年8月起多次要求統包商應委託第三方公正單位鑑定，統包商今年4月向台灣省結構技師公會申請鑑定，近期才由統包商及公會向市府通知將在8月8日辦理第一次會勘。
新竹市府工務處表示，統包商向公會申請鑑定中間拖延時長達8個月，申請鑑定後又拖了4個月才繳交鑑定費用，延宕行為明顯、完全偏離常態，市府鑑於統包商客觀上拖延行為明顯，為加速重啟進度，維護市民利益，過程中委任律師提出3次補充意見狀，請求法院限期台灣省結構技師公會完成鑑定。
工務處指出，今年4月24日委託高雄市結構技師公會審查，經45天完成審查後，審查結果為不符合法規要求。統包商委託台灣省結構技師公會審查，預估審查時間亦為45天，為何統包商須耗時1年？責任歸屬不言而喻。
市府強調，市府於去年8月已要求統包商應進行鑑定，統包商直至8個月後才申請鑑定，1年後辦理第一次進場會勘，呼籲統包商儘速完成鑑定，不要再辜負全國球迷與45萬市民期待。
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