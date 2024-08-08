西濱公路玄寶大橋吊梁作業 自12日8點起全線中斷兩天

西濱公路（台61）苗栗路段明（9日）起至14日，因辦理路面測量作業及吊梁施工作業，分別有區段道路封閉及全面封閉，尤其是玄寶大橋改建工程第一階段吊梁作業，將自12日上午8點起全線中斷兩天，請駕駛人要特別注意，施工期間請提早改道行駛替代道路。

公路局苗栗工務段指出，為改善道路鋪面，台61線龍港至白沙屯路段，8月9至10日上午8點起至下午6點止，分別在南下及北上辦理測量作業，屆時將封閉該區段道路，請依指示改行駛台6線替代道。

另外，竹南路段於8月12日至13日，每日上午9點至下午6點止，封閉崎頂段(南下主車道86K~88K+480)及大埔段(南下主車道89K+900~90K+400、南下側車道91K+500~93K+500)，車輛請改行側車道或平面道路南下。

同時，8月12日上午8點起至14日下午6點止，因辦理94K+455玄寶大橋局改建工程第一階段吊梁施工作業，將封閉93K~99K全線(南北主線及側車道)，如作業提早完成，將提早開放通行。

施工期間北上車輛請改道由台61線後龍交流道下→台6線→台1線→台13甲→台1己→台61線行駛；南下車輛也請改道，由台61線竹南交流道下→台1己→台13甲→台1線→台6線→台61線行駛。

建請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。