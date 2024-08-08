快訊

中華隊8日賽程／拚連續兩屆奪牌 郭婞淳、羅嘉翎今相繼登場

批蘇嘉全赴印尼謀私利 王育敏、羅智強等4人逆轉免賠200萬確定

心疼郁婷「承受許多不公平的壓力」 賴總統：體育署務必嚴正抗議採法律作為

西濱公路玄寶大橋吊梁作業 自12日8點起全線中斷兩天

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
8月12日上午8點起至14日下午6點止，因辦理94K+455玄寶大橋局改建工程第一階段吊梁施工作業，將全線（南北主線及側車道）封閉，駕駛人請提早改道行駛替代道路。記者吳傑沐／攝影
8月12日上午8點起至14日下午6點止，因辦理94K+455玄寶大橋局改建工程第一階段吊梁施工作業，將全線（南北主線及側車道）封閉，駕駛人請提早改道行駛替代道路。記者吳傑沐／攝影

西濱公路（台61）苗栗路段明（9日）起至14日，因辦理路面測量作業及吊梁施工作業，分別有區段道路封閉及全面封閉，尤其是玄寶大橋改建工程第一階段吊梁作業，將自12日上午8點起全線中斷兩天，請駕駛人要特別注意，施工期間請提早改道行駛替代道路。

公路局苗栗工務段指出，為改善道路鋪面，台61線龍港至白沙屯路段，8月9至10日上午8點起至下午6點止，分別在南下及北上辦理測量作業，屆時將封閉該區段道路，請依指示改行駛台6線替代道。

另外，竹南路段於8月12日至13日，每日上午9點至下午6點止，封閉崎頂段(南下主車道86K~88K+480)及大埔段(南下主車道89K+900~90K+400、南下側車道91K+500~93K+500)，車輛請改行側車道或平面道路南下。

同時，8月12日上午8點起至14日下午6點止，因辦理94K+455玄寶大橋局改建工程第一階段吊梁施工作業，將封閉93K~99K全線(南北主線及側車道)，如作業提早完成，將提早開放通行。

施工期間北上車輛請改道由台61線後龍交流道下→台6線→台1線→台13甲→台1己→台61線行駛；南下車輛也請改道，由台61線竹南交流道下→台1己→台13甲→台1線→台6線→台61線行駛。

建請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。

交通管制 標誌 車道

延伸閱讀

水淹半個輪胎高！屏東突大雨「台1線潮州大橋到四維路積水」 警方交管

曳引車台1線上演玩命關頭 警追4公里祭出7張罰單重罰

高樹大橋砂石車、機車清晨擦撞 74歲男騎士身亡

台61線通霄路段有黑豬 遭逮送動防所卻嚇死

相關新聞

新竹棒球場能否重啟改善？ 邱臣遠：今天會勘是重要依據

新竹市府為移除新竹棒球場覆土，向法院請求盡速進場施工卻遭駁回，市府解釋是因尚未辦理會勘，今天將展開首次會勘。代理市長邱臣...

西濱公路玄寶大橋吊梁作業 自12日8點起全線中斷兩天

西濱公路（台61）苗栗路段明（9日）起至14日，因辦理路面測量作業及吊梁施工作業，分別有區段道路封閉及全面封閉，尤其是玄...

苗高鐵產專區 啟動通盤檢討解套

苗栗高鐵特定區縣有最後2筆產業專用區多達2.2萬餘坪土地，11年流標41次，縣府9月10日將辦第42次標售，同時啟動都市...

滯洪量不如高雄 桃市加強智慧管控

日前凱米颱風暴雨造成高雄市淹水，25座滯洪池遭質疑失效。桃園市轄管26座滯洪池，滯洪總量不如高雄，桃園市水務局昨宣布將開...

新竹棒球場重啟再添變數 市府移除覆土請求遭法院駁回

外界關注新竹市立棒球場重啟進度，民進黨新竹市議員楊玲宜今天指出，新竹棒球場營造廠巨佳今年3月向新竹地方法院聲請覆土保全證...

苗北藝術節 朱銘雕塑特展打頭陣

苗北藝術節邁入第5屆，今年以「彩繪人間－朱銘雕塑特展」揭幕。朱銘有著來自母系的客家血統，故鄉是苗栗通霄，一生曾舉辦數十次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。